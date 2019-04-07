　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

米克斯會咬人還不說！寵物美容師「濺血破相」　悲怒：我也是父母養大的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼寵物美容師遭米克斯咬傷。（圖／翻攝爆怨公社）

▲寵物美容師遭米克斯咬傷當場濺血，還到醫院縫了好幾針。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「狗會咬人的話，可不可以老實一點承認……！」一名女性寵物美容師在臉書爆怨公社PO文，表示6日接了一隻米克斯，但在進行美容時卻遭狗狗咬傷嘴角，當場濺血，事後看醫生還縫了好幾針，只能無奈感嘆「這就是做寵物美容的悲哀！」

原PO表示，飼主帶狗狗來店裡洗澡、整理之前，都會詢問「狗狗會不會咬人？」但就是有些飼主不願承認，導致寵物美容師在工作時暴露在危險當中；原PO指出，6日在接一隻米克斯時，也照慣例詢問「是否會咬人？」當時飼主給了否定答案，怎料在她幫米克斯洗澡時，卻遭到狗狗攻擊咬傷嘴角，當場留下一條既長且深的傷口，原PO只能無奈自嘲「都快變成裂嘴女了！」

請繼續往下閱讀...

「我也是我父母養大的！」原PO無奈地說，就算事前先告知狗狗會咬人，美容師也不會拒接，只是會在洗澡時戴上嘴套保護人員的安全，但總是會有飼主不願事先告知，害得她遭咬受傷，事後還到醫院縫了好幾針、打了一劑破傷風，後續還得擔心傷口會不會留疤。

對此，網友也心疼打氣，「辛苦你了……，我家寶貝剪指甲可能會咬人，我都會提前告知，就是怕你們受傷」、「寵物美容師真的是不容易」、「最討厭那種明知道寵物很兇，還硬要送美容的飼主」、「這個應該要賠償醫藥費吧」、「已經破相了耶，我的媽呀，光看就好痛」、「每個飼主都認為美容師受傷很正常，上次我也被一隻混柴咬傷，還被飼主PO網說我沒愛心！」

但也有網友抱持不同看法，認為不論寵物是否會咬人，美容師在工作前都應該替狗狗戴上嘴套，「像我家吉娃娃不曾兇過，但帶去美容，人家才跟我說牠會兇人，寵物對主人跟陌生人會有落差」、「我是飼主，但我建議你，狗主人所謂的不會咬人都是說不會咬主人，所以不管什麼狗，一律戴上嘴套，並不是不合理的措施，在接案時先說明這個，不能接受的飼主就不要賺他的錢！」

ET快訊
不知惡鄰「熱水淋蛋」燙到熟！鵝媽媽悲鳴繼續孵

關鍵字：寵物美容師,,米克斯,咬人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

米克斯會咬人還不說！寵物美容師「濺血破相」　悲怒：我也是父母養大的

3萬人聚集總統府音樂會超震撼！跨世代歌手重新詮釋「共同回憶的歌」

五專妹超會榨乾！他爽翻甘願賣車「負債40萬」　傻養2年崩潰：女友被睡走了

收假日國道湧北返車潮　「9地雷路段曝光」恐塞到晚上

想喝「機價魚仔」！婆婆吩咐雜貨店買一箱　她傻爆眼...一開口老闆秒懂

旗山老街買蔥油餅　低胸口罩妹「渾圓掉出來」！1張70他讚嘆：看起來不錯吃

影／雪隧回堵7公里！國5宜蘭-頭城「紫爆」　9地雷路段恐塞到晚上

影／女子吃天婦羅「剝掉麵衣」！老闆怒趕客：侮辱我們店家

「厭世插畫家」繼續惡搞動物　衰尾鱷魚、入鏡不了的長頸鹿強勢回歸

美劇「警察超涼＋神跩」！釣美警本尊現身PTT　吐辛酸真相：不要相信影集

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

嗆炸總統府「人生最後一戰」！ 吃屎哥2小時被上銬慘況曝光

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

華晨宇唱一半...驚喜一個個出現　「快男隔６年合體」感動哭了！

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

柯有倫浪漫婚禮曝光　弟弟一說話讓他爆哭

米克斯會咬人還不說！寵物美容師「濺血破相」　悲怒：我也是父母養大的

3萬人聚集總統府音樂會超震撼！跨世代歌手重新詮釋「共同回憶的歌」

五專妹超會榨乾！他爽翻甘願賣車「負債40萬」　傻養2年崩潰：女友被睡走了

收假日國道湧北返車潮　「9地雷路段曝光」恐塞到晚上

想喝「機價魚仔」！婆婆吩咐雜貨店買一箱　她傻爆眼...一開口老闆秒懂

旗山老街買蔥油餅　低胸口罩妹「渾圓掉出來」！1張70他讚嘆：看起來不錯吃

影／雪隧回堵7公里！國5宜蘭-頭城「紫爆」　9地雷路段恐塞到晚上

影／女子吃天婦羅「剝掉麵衣」！老闆怒趕客：侮辱我們店家

「厭世插畫家」繼續惡搞動物　衰尾鱷魚、入鏡不了的長頸鹿強勢回歸

美劇「警察超涼＋神跩」！釣美警本尊現身PTT　吐辛酸真相：不要相信影集

傳蔡英文無法接受初選規則：我是總統，不能跟閣揆公開辯論

川普推特語錄／通俄門就是民主黨弄的大騙局　警察還不快出來抓人

「牠很乖不會咬人」美容師遭寵物狠咬噴血破相「我也是父母養大的」

提前綁住2名建隊「基石」　洛磯計畫續約游擊砲史托瑞

運將借廁所「屎噴整間」還不清理　店家氣炸報警！竟抓到是酒駕

米克斯會咬人還不說！寵物美容師「濺血破相」　悲怒：我也是父母養大的

在修杰楷、賈靜雯婚禮哭了　蕭敬騰揭背後原因…網讚：真性情！

大專足聯／師大門將接觸足球2年獲金手套　曾到大馬職業隊試訓

ET直播／伍鐸休4天再先發　對決統一羅里奇

異物卡喉痛苦狂挖！4歲童「撞牆倒地3次」全班前慘死…老師旁邊滑手機

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

生活熱門新聞

給40歲以下年輕人：一定要存到..

賣車養學生妹！負債40萬女友被..

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外..

旗山買蔥油餅　低胸妹渾圓掉出來

消防員CPR割喉男！無線電突傳..

男友傳誘惑照　光滑嫩腿她秒自卑

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄..

婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」..

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

美餐飲店推薯條＋波霸　網一看崩..

家中神壇供水消失　她灑香灰驚見..

毛孩死後收罰單他傻眼！竟是少一..

新戶打7折先刷卡　收原價友傻了

更多熱門

相關新聞

看到健檢！小臘腸發抖急逃門口

東森寵物雲板橋店6日於四川路一段136號盛大開幕，當天推出多款品牌飼料「買一送一」外，還請到嬌寵團隊陳正倫獸醫師免費替毛小孩做健康檢查，活動吸引許多飼主排隊參加。其中還有一隻叫「Puti」的1歲臘腸狗，從排隊到健檢結束的過程，整個身體抖到不行，還抓到空擋要往門外衝，幸好被爸爸即時攔截。

板橋開幕擠爆人　阿嬤帶孫搶便宜

投錯胎！37歲男經理自認是「狗」

寄宿汪「堅持陪褓姆看電視」度估

小主人偏寵羊　忌妒汪把牠帶去丟

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

快訊／阿怪妹妹發臉書證實死訊

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話救回

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

南韓女神一年狂甩28公斤！

談好純肉體關係…她試1次就暈船

鄰嬤熱水燙蛋！鵝媽媽悲鳴繼續孵

賣車養學生妹！負債40萬女友被睡走了

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

準炸！6題目測「未來感情生活」

履歷大頭貼超狂！她崩潰：面試怎認出妳

老公用止鼾神器　結屎臉沉默5秒怒吼

懷孕吃生菜沙拉！兒出生慘罹2重症

小吃攤正妹做煎餅送清潔工！竟是一線女星

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外面等」暖炸

旗山買蔥油餅　低胸妹渾圓掉出來

更多

最夯影音

更多

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面