米克斯會咬人還不說！寵物美容師「濺血破相」　悲怒：我也是父母養大的

▲寵物美容師遭米克斯咬傷當場濺血，還到醫院縫了好幾針。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「狗會咬人的話，可不可以老實一點承認……！」一名女性寵物美容師在臉書爆怨公社PO文，表示6日接了一隻米克斯，但在進行美容時卻遭狗狗咬傷嘴角，當場濺血，事後看醫生還縫了好幾針，只能無奈感嘆「這就是做寵物美容的悲哀！」

原PO表示，飼主帶狗狗來店裡洗澡、整理之前，都會詢問「狗狗會不會咬人？」但就是有些飼主不願承認，導致寵物美容師在工作時暴露在危險當中；原PO指出，6日在接一隻米克斯時，也照慣例詢問「是否會咬人？」當時飼主給了否定答案，怎料在她幫米克斯洗澡時，卻遭到狗狗攻擊咬傷嘴角，當場留下一條既長且深的傷口，原PO只能無奈自嘲「都快變成裂嘴女了！」

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「我也是我父母養大的！」原PO無奈地說，就算事前先告知狗狗會咬人，美容師也不會拒接，只是會在洗澡時戴上嘴套保護人員的安全，但總是會有飼主不願事先告知，害得她遭咬受傷，事後還到醫院縫了好幾針、打了一劑破傷風，後續還得擔心傷口會不會留疤。

對此，網友也心疼打氣，「辛苦你了……，我家寶貝剪指甲可能會咬人，我都會提前告知，就是怕你們受傷」、「寵物美容師真的是不容易」、「最討厭那種明知道寵物很兇，還硬要送美容的飼主」、「這個應該要賠償醫藥費吧」、「已經破相了耶，我的媽呀，光看就好痛」、「每個飼主都認為美容師受傷很正常，上次我也被一隻混柴咬傷，還被飼主PO網說我沒愛心！」

但也有網友抱持不同看法，認為不論寵物是否會咬人，美容師在工作前都應該替狗狗戴上嘴套，「像我家吉娃娃不曾兇過，但帶去美容，人家才跟我說牠會兇人，寵物對主人跟陌生人會有落差」、「我是飼主，但我建議你，狗主人所謂的不會咬人都是說不會咬主人，所以不管什麼狗，一律戴上嘴套，並不是不合理的措施，在接案時先說明這個，不能接受的飼主就不要賺他的錢！」