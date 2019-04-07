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年輕人買房／「先求有再求好」包租公心法：低總價、遠捷運

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▲▼2019台灣房市論壇,座談（一）,包租公律師蔡志雄。（圖／記者李毓康攝）

▲包租公律師蔡志雄。（圖／記者李毓康攝）

記者周康玉／台北報導

28歲就買房的蔡志雄，本業是律師，更是手中握有四間出租套房的包租公，他認為現在年輕人買房雖不易，但「先求有、再求好」，先從低總價、遠捷運宅入手，拿到房市入場券，才有機會以房換房。

除了律師和包租公，蔡志雄把他獨特的買房經驗出書成冊，時而出席演講、上談話節目等，是一個斜槓青年的典型範例。

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「選擇租房，20年後房子是房東的；選擇買房，20年後是自己的」蔡志雄分享他當包租公的經歷，坦言手上出租房有三分之二的房貸是房客出的，因此他強烈建議，買房不是等房價的最低點，應該是買得起時就要買。

蔡志雄說，他的律師本業收入確實比一般上班族高，但收入並不穩定。蔡志雄說，再厲害的律師，也得先有辦公室才能談案子（case）。務實的他，第一間房竟然不是拿來住，而是現在的辦公室，位在板橋民族路的辦公大樓。

蔡志雄說，外界都覺得律師賺很多，但其實一個受雇律師月薪才4-5萬元而已，一年下來年薪也才幾十萬，想要存到頭期款，除了會賺，還要很會省才行。

蔡志雄買房的那一年是民國90年，再過兩年遇到SARS，歷經房市低點，當時他在板橋買到一坪13萬的低點，算是危機入市。

買得便宜，對蔡志雄來說是很值得開心，但反觀原本住在鄰居卻愁眉苦臉了，因為鄰居從80年以24萬購入，聽到蔡志雄用「一字頭」買到，覺得手中的房子價值根本是「腰斬」。

再換個角度思考，就完全不同了。蔡志雄表示，民國90年看十年前的板橋房價是腰斬，但時至今日，又過了10幾年，現在板橋至少維持在40萬以上的水準，對當時沒賣房的鄰居來說，現在也是大賺。

對於想買房的年輕人，蔡志雄建議，先以一桶金為目標，並且以300-400萬的低總價房為目標。這樣的價錢，當然不可能出現在黃金地段。蔡志雄說，他近期搜了租屋網，總價300-400萬的全台有78間，有些物件的瀏覽次數還超過2000多次，顯示已經有不少人在市場上默默做功課了。

28歲就買房的蔡志雄，本業是律師。（圖／資料照）

▲律師、包租公蔡志雄。（圖／記者許雅綿攝）

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關鍵字：年輕人買房,購屋,包租公,蔡志雄

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