年輕人買房／菜市場七年級生　22歲買房、30歲還清貸款

▲東森建設總經理。（圖／記者李毓康攝）

記者周康玉／台北報導

「結婚前就跟老婆說，我是屬於『科達』的！」今年37歲的賴建程，工作狂性格是造就他身兼多職，不只成立活動公關公司、旅行社，還掌舵科達房產集團；更讓他早在22歲就購屋、30歲前就還清大部分貸款，成就了他「買房」的人生大事。

「我是在新莊菜市場長大的孩子。」父母親辛苦做生意，孩子全看在眼裡，這也是賴建程比一般人更早想買房的原因。賴建程說，從小家裡開五金行，不僅六日店面照營業，甚至人人都出遊的過年長假，都剛好是他們最忙的時候，全家早已習慣全年無休。

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當時家裡的舊公寓一樓是做生意的店面，三樓是自己住家，看著日漸年長的父母每日搬重物、爬三層樓越來越吃力，讓他從念書時候，就打算用舊屋去換新房。

想買房，頭期款很必要。回溯到賴建程還在黎明工專讀電機科時，自認不太會念書的他，卻特別愛與人交際，且樂此不疲。讀書期間，先參與社團帶活動，接著到外面接案，在救國團打工。專科五年級時，賴建程還成立「太陽系活動企劃公司」，從出領隊、設計團康活動內容全包，他的收入破百萬，甚至年賺200、300萬元，在22歲那年，他終於存到了第一桶金。

年紀雖輕，賴建程也不是亂下手，除了鎖定電梯大樓外，也看好當時已經備受關注的新莊副都心、重劃區等議題，因此最後選在離副都心不遠的上新莊買房，並且也在原本的聯邦菜市場附近。賴建程說，除了考慮未來的增值空間，也選擇自己熟悉的生活圈，這樣就不用重新適應。

於是賴建程在他22歲那年，說服父母親把原本的三層舊公寓賣掉，當年售價大約600多萬，去換上新莊的新電梯大樓，且考慮到父母親一起住，首購就買三房兩廳，大約以1200萬元購入。賣屋的600萬元，賴建程請父母撥出200萬資助他一起買新房，再加上自己的100萬作為頭期款，讓他在22歲成了有房一族。

關於如何還清房貸，賴建程也賣個關子，但他強調，透過做業務型的工作，是最好增加收入來源的辦法，也是他快速還清貸款的主要原因。由於家裡做生意，讓他對創業不陌生，他20多歲就開起活動公司、旅行社；到了30歲，賴建程成立科達房產集團，擔任董事長，更在三年前（2016）年更投入建設業經營，搖身變建商總座，成為典型的「斜槓青年」。

賴建程深知低薪是年輕人面臨的難題，因此他給想要買房的年輕人兩大建議：第一，要增加自己收入的來源，最好是做業務類型的工作，收入才可以持續增加。第二，要運用現有資源，或是運用舊有房屋轉手或增貸，來作為買房的助力，人人都有機會晉升有殼族。

賴建程（Jacky）小檔案

現職：東森建設總經理

經歷：

1999 成立太陽系活動企劃公司，擔任總經理

2001 吉象旅行社業務主任

2003 在喜來登旅行社任職業務副理

2005 在利代旅行社任職副總經理

2008 成立凱基國際旅行社，擔任董事長

2012 成立科達房產集團，擔任董事長

2016 跨足建設，擔任東森建設總經理



