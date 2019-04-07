空姐愛上烘焙遠赴海外拜師學藝　每月靠手作造型蛋糕加薪3萬元

▲空姐Arwen懷有烘焙夢遠赴海外拜師學藝，每個月靠手作造型蛋糕月入多3萬元。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

興趣成副業！長期以來懷有烘焙夢想的空姐Arwen，意外開啟造型蛋糕的創作之路，摸索練習後發現缺乏專業的烘焙技術，甚至遇上創作瓶頸，決定遠赴海外拜師學藝，鑽研一流技巧，如今不僅成立工作室，最高每月還能為自己加薪3萬元。

今年30歲的Arwen留著一頭飄逸的長髮，散發唯美的浪漫氣息，談起興趣眼睛更是炯炯有神，手舞足蹈講起自己的烘焙夢想。從金融科系畢業的她，一出社會隨即投入金融業的懷抱，不過半年後幸運考上空服員，決定跟著班機一起飛到世界各地，加上自身對烘焙的喜愛，一落地總會趁機探訪當地甜點店。

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對烘焙相當感興趣的Arwen，發現國外造型翻糖蛋糕相當盛行，不過在台灣卻很少見，因此2年前開始著手研究，常常從國外買書以及材料回來自行練習，但缺乏專業的烘焙技術，進步空間也有限，決定利用休假時間，遠赴國外拜師學藝，進行一對一學習，鑽研一流的技巧，即使一堂課必須繳交700美元（約新台幣2.1萬元）的學費也相當划算。

「多練習，才能不斷進步。」Arwen點破成功關鍵，卸了妝、脫下制服，回到地面後，她馬上回家烤蛋糕，一做就是做到凌晨，若不是對造型蛋糕無比的熱愛，也無法繼續支撐下去。身邊的朋友常說做這蛋糕才賺多少錢，為何要把自己搞得那麼累，她笑說，「付出的成本（時間），換算下來時薪才100多元，還不如去上班，但這就是興趣」，加上客人心滿意足的回饋，消去她所有的疲憊，反而覺得非常有成就感。

空服員年資長達7年的她，一邊工作到世界各地走訪甜點店，一邊圓自己的烘焙夢想，後期作品已具備市場成熟度，讓親朋好友下單試試水溫，做出口碑後如今成立工作室，每個月靠造型翻糖蛋糕接單，也能為自己額外加薪1至3萬元，未來計畫開班授課，讓更多人認識造型蛋糕的美好。