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Nike供應商威宏非大陸市場生產比重拉高至三成　毛利率逐季攀升

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▲落腳大陸東莞的威宏公司，資本額才四．三億元，從運動手套做到精品包，又做到全球最大的足球護脛供應商，去年創造出超過六十億元的營收。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲落腳大陸東莞的威宏公司，資本額才四．三億元，從運動手套做到精品包，又做到全球最大的足球護脛供應商，去年創造出超過六十億元的營收。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰持續延燒，耐吉(Nike)運動用品最大供應商威宏表示，在柬埔寨廠及泰國TWT產能擴張下，將非大陸市場生產比重拉高至三成，柬埔寨廠規劃今年上半年將擴展至27條產線，加上受惠於全球輕奢品市場崛起，可望挹注威宏在精品包袋的成長動能，毛利率亦可望回到過去的高水準表現。

威宏表示，隨著柬埔寨產能效率逐步提升至大陸廠的6至7成，威宏整體平均毛利率逐季大幅回升，2018年單季毛利率依序為7.1％、13.6％、17.9％、19.96％，第四季毛利率已接近過去的高水準表現。

請繼續往下閱讀...

落腳大陸東莞的威宏公司，資本額才4.3億元，從運動手套做到精品包，又做到全球最大的足球護脛供應商，去年創造出超過六十億元的營收，稅後淨利為9146萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.83元，順利轉虧為盈，董事會並通過擬配發現金股利1.5元。

▲威宏投股公司為全球最大的足球護脛供應商；圖為威宏控股董事長洪永裕。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲威宏投股公司為全球最大的足球護脛供應商；圖為威宏控股董事長洪永裕。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

威宏主管表示，公司既有客戶訂單穩定，但近年受到大陸缺工、成本上漲問題影響，影響公司近年獲利表現，公司以積極拓展東南亞產能來因應。

其中，威宏所生產的旅行箱及商務包的營收占比，從2017年的0.93％拉高至2018年的15.46％；精品包袋的營收占比雖然降至46.39％，但營收仍成長4％；運動裝備營收則成長12％，占公司營收比重38.15％。

威宏表示，在柬埔寨廠及泰國TWT產能擴張下，將非大陸的生產比重拉高，泰國TWT除TUMI代工訂單穩定外，今年預期將再增新客戶，且將再新增一條生產線，可藉以避免美中貿易戰風險，今年營運展望樂觀。

展望後市，全球運動風氣盛行，運動裝備需求穩定成長，威宏將鎖定運動周邊商品市場，結合時尚拓寬公司在運動裝備市場的廣度，並配合品牌客戶需求，調整運動護具的生產基地，強化產能配置的最大彈性。

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關鍵字：Nike,威宏

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