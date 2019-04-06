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報稅系列／扶養親屬可以列舉健保費　省保費又可省稅

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▲老人,看診,問診,醫院,照護。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲財政部解釋，申報扶養雖沒有繳交倍扶養者的健保費，仍舊可以扣抵，對於申報戶來說可以省費又省稅。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳靜君／台北報導

財政部放寬健保費扣除規定，納稅義務人、合併申報的配偶或受扶養直系親屬，以被保險人眷屬身分投保的全民健康保險費，可由納稅義務人申報列舉扣除，且不受金額限制，今年報稅時就可以適用，對於申報戶來說是福音之一。

依據2007年財政頒布的解釋令規定，納稅義務人列報保險費列舉扣除額時，「被保險人」與「要保人」必須要在同一申報戶內，才能列舉扣除健保費，也就是說，保險必須是繳費者與扶養者必須是同一申報戶，才能夠列舉扣除。不過財政部考量，健保是強制性社會保險，健保費與個人的就醫權益有關，也屬於個人生活的基本支出。

請繼續往下閱讀...

因此財政部發布新的解釋令，明定以眷屬身分投保者，無論與被保險人是否為同一申報戶，健保費均可以由納稅義務人申報扣除。會計師表示，財政部新解釋令，也為民眾在申報時再加一個福利，因為健保費大多是由收入較低的配偶來擔任要保人，這樣就可以繳交較低的健保費；但如果是由收入較高的子女來申報，又可以省較多的稅。

舉例來說，甲君健保是由其配偶乙君的眷屬身份投保，但報稅時甲君則是由兒子丙君申報扶養親屬，健保費也可以列入丙君申報扣除，對丙君來說具有省稅的作用。依所得稅法規定，納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬的人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍、公、教保險等保險費，每人每年可享2.4萬元的列舉扣除額，但健保費沒有金額限制。

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