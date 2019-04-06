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銀行高階主管看好台商回台 推升房市表現

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▲▼錢,金錢,成功,成功人士,上班族。（圖／PIXABAY）

▲金融研訓院調查，銀行高階主管在經營方面也有樂觀的看法。（圖／PIXABAY）

記者吳靜君／台北報導

金融研訓院公布年3月銀行高階主管指數（BEI）綜合指數編製結果分數66.3，較2月指數55.6上升19.24％。在BEI經營指數分數為70.0，較2月指數56.2上升24.56％；在BEI市場面指數分數為49.9，較2月指數53.0下滑5.85％。

市場面表現方面，金融研訓院表示，美國聯準會釋出今年暫緩升息後，較令市場意外的有二點，第一、一向對經濟預測較為樂觀的聯準會出乎意料短時間就大幅修正1月會議中對經濟前景的看法，將經濟前景措辭從穩定轉為趨緩，一口氣調降個人消費支出(PCE)通膨率預測及今後三個年度的經濟成長預測，並上調失業率預測，顯示聯準會官員研判情勢不得不暫採觀望態度，其中很大因素來自歐元區經濟衰退速度較預期更為嚴重所致。

請繼續往下閱讀...

第二、聯準會調降經濟預測後，市場預期今年底前降息可能性將近六成，換句話說市場認為今明年並無升息條件甚至可能降息，這與聯準會本次公布的點陣圖預測2019年利率不動及2020年仍有升息一碼的空間顯然有差距，加上美國總統川普近期再對聯準會施壓，造成市場對官方所釋出政策資訊解讀上更為模糊及錯綜，恐將造成投資人避險情緒的上揚，銀行業金融交易及投資業務仍須謹慎應對。

台商返鄉　可望轉入房地產促進回溫

因此，國銀業者對台股看法由樂觀轉為持平保守，新台幣匯率由持平轉為看貶，整體市場面指數較上月回軟至持平到略顯悲觀的評估表現。不過在房市方面則表現較佳，由於國際主要國家貨幣政策傾向寬鬆，市場預期資金可能再度回流，加上低利率環境持續，美中貿易戰影響台商返鄉置產，建商推出促銷專案及民眾研判購屋時機的供需雙方意願均有回升，銀行業高層正面看待，根據央行統計，截至2月的房貸餘額連續25個月創歷史最高，並站上7兆元大關，銀行高階主管對房地產趨勢的看法難得反轉為樂觀，他們持續關注房市指標表現是否持續一段時間維持樂觀走勢，有助房地產市場回溫力道。

▲▼房地產 台北市 信義區 豪宅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲銀行高階主管看好台商返鄉的置產，帶動房市的回溫。（圖／記者屠惠剛攝、示意圖）

經營方面　3月經營指數創發布以來新高

在經營面指數方面，3月創下自BEI經營指數發布以來新高，主要是聯準會3月FOMC確認利率政策轉向溫和，歐日央行有進一步寬鬆的機會，加上美中貿易協議持續有所進展，並已進入實質條文內容磋商階段，以及放款業務表現佳，今年以來獲利表現穩定成長，銀行業者經營信心較上月增強不少，看好未來三個月經營環境表現的銀行高階主管比例大幅增加所致。

2月初過年前企業資金調度需求增加，國內銀行業今年1月放款較去年12月底大增3,006億元創歷年新高，加上國際金融業務分行（OBU）、海外分行獲利表現佳，分別大幅成長41.2%及25%，以及股市表現穩定金融資產評價利益大幅上揚，1月整體稅前盈餘374.1億元，較去年同期大幅增加12%。

目前銀行業者貸款意願依舊強勁，國銀持續調整存放款結構、資產配置，全力拓展包括支付及信用卡等消費金融、國際金融與數位金融等策略發展，銀行業者預期企業資金需求及投資業務操作穩定成長，使得大多數銀行高階主管對於利息收入、手續費收入、金融交易收入及國際業務收入等四大主要業務看好度明顯增加，但仍應持續注意國銀中國大陸分行授信違約及新增逾放案件，以及近期國際股市震盪對經營及獲利的影響。

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關鍵字：金融研訓院,銀行,主管,指數,景氣,台股,房市,經營

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