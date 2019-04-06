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CBA／央視推出林志傑紀錄片　廣廈最後一夜感動呈現

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▲林志傑仍想繼續打球。（圖／CFP）

▲林志傑光榮告別。（圖／CFP）

 記者林育正／綜合報導

「野獸」林志傑10年在廣廈的日子光榮告終，而中國央視也推出4月2日當晚的短紀錄片「林志傑 - 野獸歸林」，紀錄林志傑當下的心情，以及隊友和教練對他的感謝和祝福。

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「很複雜吧，畢竟在這支球隊待了10年，會急著想幫助球隊，大家在喊的時候，其實心裡非常感動，也很不捨。」對上新疆的季後賽8強戰G4賽前，得知這可能是「隊魂」的最後一戰，有不少主場工作人員向他索取簽名。第四節林志傑回到場上，全場高呼他的名字，甚至有球迷激動地站了起來被保全制止。

「我覺得林志傑代表了廣廈的精神，他是廣廈隊打得最久的一位球員，他那種不放棄的精神我特別喜歡。」球迷說。比賽結束過後，比賽現場播放起隊友給林志傑的影片。但播放感謝影片的當下，林志傑並沒有緊盯螢幕，反而是低下身子留下英雄淚。 「自從我進廣廈隊以來，都是你帶領著我成長。」「小飛人」劉錚說。射手李京龍也說：「你永遠是我們的大哥。」

「我們永遠都支持你，永遠幫你加油打氣，做你最溫暖的依靠喔。」林志傑的老婆說。而他也透露，其實並不知道球團有準備影片為他送別，「我們滿怕這種觸景傷情的感情，來十年把這裡當成第二個家，我覺得也是很不容易吧，絕對一定有深的感情在。俱樂部或是教練、支持我的朋友球迷們，來10年也看了10年，一直支持我，非常感謝，謝謝他們。」

林志傑10年下來出賽393場比賽，得分5177分，576抄截和829三分球都是隊史第一。1488籃板和1101助攻為隊史第二。

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關鍵字：CBA,旅外台將,林志傑

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