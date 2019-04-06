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56歲巧手媽！從無→有「袖珍咖啡廳」開幕了　細節萌翻網：想當客人

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▲▼ 。（圖／網友提供）

▲這咖啡廳也太可愛了吧！（圖／網友提供）

網搜小組／綜合報導

許多人很喜歡買材料包做「袖珍屋」，每次滑臉書、看Youtube影片的時候，也常會看到利用袖珍道具所做的場景，或是袖珍廚房做出迷你料理。許多微縮模型達人更是把日常生活的畫面，用小小模型完美重現。一位56歲的媽媽就動手做了一個袖珍咖啡廳，精緻外型和細節讓人忍不住嘖嘖稱奇。

「從無到有，咖啡廳開幕了」，這位媽媽在臉書貼出幾張照片，只見她準備了許多袖珍品，包括桌椅、鋼琴、櫃子、烹煮咖啡用品，迷你的招牌上則寫著「Simon's coffee」，底下還擺著寫有咖啡新品的看板。

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▲▼ 。（圖／網友提供）

▲這位56歲的媽媽親手製作袖珍咖啡廳。（圖／網友提供）

完成品的照片中，店裡的牆上釘著置物架，上面放著各種咖啡豆等相關用品，吧台上方還有菜單；吧台另一邊的空間則放著鋼琴，以及一組桌椅，桌上還放著2杯咖啡。袖珍咖啡廳的整體完整度相當高，而且十分精緻，讓人愛不釋手。

▲▼ 。（圖／網友提供）

▲咖啡廳完成品。（圖／網友提供）

看到超可愛的成品，讓網友忍不住留言，「燈泡會亮耶！好袖珍喔」、「沒擺幾個公仔當路人」、「當客人好了，生意感覺較好」、「什麼時候要營業」、「最喜歡迷你的東西了，真的很可愛」、「好想當客人喔！好想去坐著喝那杯咖啡」、「咖啡壺太萌了，小小的好喜歡」。

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▼咖啡廳尚未完成的模樣。（圖／網友提供）

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關鍵字：袖珍,咖啡廳,DIY,手作品

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