　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

「已在全球啟動5G」　愛立信：新網路技術將成為國家關鍵基礎設施

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲5G通訊,5G,手機,華為,5G元年。（圖／CFP）

▲愛立信的5G建設已遍佈全球。（圖／CFP）

記者邱倢芯／綜合報導

愛立信總裁暨執行長鮑毅康（Börje Ekholm）在2019世界行動通訊大會（MWC 2019）的媒體與分析師大會上表示，在強大、安全、商用的產品組合支援下，愛立信已開始在全球市場陸續啟動5G網路，強調5G作為一項國家關鍵基礎設施的重要性，並指出了早期市場先行者的領先優勢。

事實上，愛立信已與全球17家營運商客戶簽訂5G商用合約，並簽署了43份合作備忘錄。目前，愛立信正在美國、歐洲、亞洲和澳洲部署5G網路。而未來，愛立信將會公佈更多的合作進展。

請繼續往下閱讀...

鮑毅康指出，消費者和企業客戶都在等待5G時代的到來。愛立信消費者行為研究室研究顯示，全球三分之一的智慧型手機用戶將立即或在6個月內轉移至已推出5G的營運商。目前，美國和亞洲在5G發展方面處於領先地位。

首批5G商用的受惠者將是行動寬頻用戶，大規模且極具成本效益的容量擴充充分支援遊戲和體育轉播領域中AR和VR的全新應用。鮑毅康也以行動機器人和全電動自駕車領域正在進行的合作為例，展現5G將如何推動產業發展，超越消費性產品，進入工業物聯網領域。

與此同時，在無線傳輸技術不斷地推展下，目前市場上已聽聞6G技術的研發消息；對此，愛立信官方指出，該公司也會追隨每一項新推出的網路傳輸概念投注發展力道。

ET快訊
甜美妹長菜花崩潰：我是處女！女醫逼說實話「得知遭遇」自責爆
這6種照片別PO社群軟體！「比YA」等於公開個資
新竹男遭割喉！消防員CPR搶救　無線電突傳氣音「謝謝」…過世

關鍵字：5G,愛立信

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「已在全球啟動5G」　愛立信：新網路技術將成為國家關鍵基礎設施

外幣定存夯！　紐、澳雙幣定存年息最高2.1%

報稅系列／上班族員工配股報稅靠1招　不怕股市波動

失靈！外媒爆MacBook鍵盤依舊有嚴重問題

AI搶人大戰　Apple挖走Google大將　AI教父跳槽蘋果

權證Q2上市櫃標的增至339檔　法人教戰連假後投資策略　

年報投資法解碼！15檔產業趨勢向上股出爐

砸百萬、每週只接3組客人　24歲法國藍帶廚師創「有溫度的私廚」

不收禮物的鴻海…郭台銘為她破例收下枇杷　「這禮物意義深重」

Nike供應商威宏受惠東南亞產能貢獻　今年營運成長可期

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

陳喬恩一張嘴「牙齒卡超長菜渣」　爽朗反應笑翻粉絲：撿撿偶包！

2019桃園彩色海芋季正式開跑！ 展區5公頃逾23萬花海陪你過假日

申報扶養4大眉角一次看懂　三代同堂可省稅2萬6千元

蘇有朋看「小虎隊畫面」哭了！　吐24年前解散心聲...

「已在全球啟動5G」　愛立信：新網路技術將成為國家關鍵基礎設施

外幣定存夯！　紐、澳雙幣定存年息最高2.1%

報稅系列／上班族員工配股報稅靠1招　不怕股市波動

失靈！外媒爆MacBook鍵盤依舊有嚴重問題

AI搶人大戰　Apple挖走Google大將　AI教父跳槽蘋果

權證Q2上市櫃標的增至339檔　法人教戰連假後投資策略　

年報投資法解碼！15檔產業趨勢向上股出爐

砸百萬、每週只接3組客人　24歲法國藍帶廚師創「有溫度的私廚」

不收禮物的鴻海…郭台銘為她破例收下枇杷　「這禮物意義深重」

Nike供應商威宏受惠東南亞產能貢獻　今年營運成長可期

仙跡岩爬樹「雙腳懸空」拍美照！小心摔下網美→亡美...地主追究恐被告

獨／韓國瑜參選2020總統大選？　韓幕僚這麽說...

女子吃天婦羅「剝掉麵衣」！老闆怒趕客：侮辱我們店家

不斷更新／艾迪頓、尼克斯誰先找回手感？　象、猿先發名單

19歲噁弟「挑13歲嫩妹」逼開腿硬來　調教筆記本記下完整過程！

中職／自打球受傷停機1個月　林立6日重返一軍

神準柯瑞狂飆40分　勇士驚險制伏騎士末節大反撲

中職／單場3次失誤不專注　郭阜林氣自己猶豫

教士大物生涯第2轟出爐　相隔20年塔提斯父子檔紅雀開幕戰開轟

2歲童不能走…高中生幫改造電動玩具車！　他燦笑衝向自由

財經熱門新聞

鴻海拒收禮物　郭董為她破例收了

年報投資法解碼！15檔產業趨勢..

郵局不能領200元了！中獎發票..

發票中獎　兌換通路全都露

郭台銘「我是大老虎，不是小老鼠..

美語老師維尼用4%法則　33歲..

一圓創業夢！他砸百萬赴法國藍帶..

MacBook鍵盤改善　依舊失..

歐美愛騎電動自行車　帶旺捷安特..

默默變有錢！拒當月光族這招必學

四口之家　善用報稅利器省稅

謝金河：競爭集中化　績優股時代..

新創公司首年僅5%存活　全台最..

緯創印度製iPhone7最早4..

更多熱門

相關新聞

S10 5G手機南韓5日開賣

今（5）日對於南韓來說可說是大日子，因為由三星電子（Samsung）所推出的S10 5G手機於今日開賣；這意味著南韓不但是第一個啟用企業5G商轉的國家，也是首個讓5G技術走入尋常百姓家的國家。

中美貿易角力 這裡才是主戰場

三星拒絕提供提供晶片　5G iPhone要等到2021

CITA：美應打擊中國5G領域的優勢

劉兆玄將出席軒轅黃帝公祭典禮

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外面等」暖炸

年輕男一陣猛咳　當場咳出扁桃腺

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

黃金蟹剝殼見臭綠膏　女回好市多秒退

最萌寶寶誕生！胡婷婷秘產混血兒長大帥炸

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

家中神壇供水消失　她灑香灰驚見怪異

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！

遊撒哈拉遇大雪　行程被取消旅行社判賠

婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」超疼媳婦

第一線攔截共機！拚命飛官霸氣回4字

更多

最夯影音

更多

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面