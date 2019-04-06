「已在全球啟動5G」　愛立信：新網路技術將成為國家關鍵基礎設施

▲愛立信的5G建設已遍佈全球。（圖／CFP）

記者邱倢芯／綜合報導

愛立信總裁暨執行長鮑毅康（Börje Ekholm）在2019世界行動通訊大會（MWC 2019）的媒體與分析師大會上表示，在強大、安全、商用的產品組合支援下，愛立信已開始在全球市場陸續啟動5G網路，強調5G作為一項國家關鍵基礎設施的重要性，並指出了早期市場先行者的領先優勢。

事實上，愛立信已與全球17家營運商客戶簽訂5G商用合約，並簽署了43份合作備忘錄。目前，愛立信正在美國、歐洲、亞洲和澳洲部署5G網路。而未來，愛立信將會公佈更多的合作進展。

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鮑毅康指出，消費者和企業客戶都在等待5G時代的到來。愛立信消費者行為研究室研究顯示，全球三分之一的智慧型手機用戶將立即或在6個月內轉移至已推出5G的營運商。目前，美國和亞洲在5G發展方面處於領先地位。

首批5G商用的受惠者將是行動寬頻用戶，大規模且極具成本效益的容量擴充充分支援遊戲和體育轉播領域中AR和VR的全新應用。鮑毅康也以行動機器人和全電動自駕車領域正在進行的合作為例，展現5G將如何推動產業發展，超越消費性產品，進入工業物聯網領域。

與此同時，在無線傳輸技術不斷地推展下，目前市場上已聽聞6G技術的研發消息；對此，愛立信官方指出，該公司也會追隨每一項新推出的網路傳輸概念投注發展力道。