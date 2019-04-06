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報稅系列／上班族員工配股報稅靠1招　不怕股市波動

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▲▼錢,金錢,成功,成功人士,上班族。（圖／PIXABAY）

▲企業為了留才都會透過員工認股、配股等方式留住人才，而在獲配或認股的員工也有眉角。（圖／PIXABAY、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

安永會計師事務所會計師林志翔建議，如果員工獲得配股，一定要申請產創條例的緩課有三大好處：其一，是因為獲得配股可以賺股利股息，賣掉股票才會課稅；其次，已經賣掉價格高的話，有機會可以較低的成本課稅；最後，是可以依照個人所得情形，分批出售股票，如果當年收入比較低，出售股票是計入個人所得，可以用比較低的稅率來計算獲配的股利所得。

近年已經連續對產創條例進行修法，包含104年11月修法、106年底又修正一次；去年又修正一次等，今年又修正了一次。不過，上班族、員工或配股票或者是分紅，應該注意近年的19條之1的修正。

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產創條例員工獲配股票　經歷三次修法

林志翔解釋，19條之一主要經歷過三次主要修法，第一次是104年所修，當時的重點是緩繳，所謂緩繳是獲配的股票的所得已經確定，只是所得稅可以延緩繳交；其次是106年所修者，重點在於獲配股票500萬元以下緩課，緩課的意思是，獲配當年並不算所得，要賣出有獲利才要課徵所得稅。

去(107)年又再修正一次，當時又給員工獲配股票在報稅上更優惠的條件，就是獲得市價500萬元以內的股票，只要持有2年以上、且在該公司服務2年以上，進行股票轉讓時就可以依據「取得時的價格」或「轉讓時的價格」取低來計算，不過該法案必須明(109)年申報時才能適用。

員工獲配股票　今年報稅情況複雜

今年報稅(報107年所得)將會遇到四種情況，一，不申請產創條例，去年獲得股票時價格多少就申報多少所得，今年就報多少；其次是申請緩繳獲配當時已經有所得，但提早出售股票，今年也要繳交所得稅。

第三種適用106年11月的緩課情況，獲得500萬元以下，如果在去年賣出，則依照出售、轉讓時間點計算，第四種則是獲配超過500萬元，超過500萬元部分仍然依舊課稅。

▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲員工獲得配股或認股，一定要申請產創條例中的緩課，如此會有三大好處，選擇自己有利的方式報稅（圖／記者李毓康攝、示意圖）

舉例來說，假設Ａ公司為鼓勵員工，開放員工現金增資，若是認購價格一股為200元，市價是300元，所得100元的申請，如果沒有申請產創條例緩課，就是依照當時的所得100元；若是是用是用106年修法時緩課，但是若在去年就已經賣掉價格是400元，那麼所得就是依照轉售價格400扣除200元，所得即為每股200元計算。

但如果106年11月取得股票適用去年的最新修法，就可以選擇獲配當時的市價或者是出售時的價格，取低來申報所得。因為去年11月修法，可以回溯到106年的11月所獲配的股票，但必須持有2年與服務2年以上限制，所以必須等到今年的11月才符合條件，也就是明年申報才可以適用。

會計師教你　一定要申請緩課的三大好處

林志翔建議，不論如何員工如果獲配股，應該先申請產創條例19條之一延緩課稅，即使是今年報稅時還用不上，但對於獲得配股的員工還是有三大好處：其一，是因為獲得配股可以賺股利股息，賣掉股票才會課稅；其次，已經賣掉價格高的話，有機會可以較低的成本課稅；最後，是可以依照個人所得情形，分批出售股票，如果當年收入比較低，出售股票是計入個人所得，可以用比較低的稅率(今年最高40%)來計算所得。

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關鍵字：產創條例,修法,員工,上班族,配股,認股,申報所得稅

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