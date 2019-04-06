失靈！外媒爆MacBook鍵盤依舊有嚴重問題

▲Apple在新一代鍵盤上做了許多更新與改善。(圖／記者洪聖壹攝、示意圖)

財經中心／綜合報導

根據外媒《BGR》報導，Apple聲稱MacBook Pro 與新上市的MacBook Air均換上了第三代蝶式鍵盤，可以解決過去鍵盤入塵問題，同時減少打字時的敲打聲。但報導指出，《華爾街日報》一名記者指出，去（2018）年購買的MacBook Pro仍出現了鍵盤失靈的現象，此外鍵盤上的E和R鍵，也疑似有異物塞住，導致無法按壓。

Apple在去年推出了2018年版Mac筆記型電腦，除了基本的MacBook外，MacBook Pro與新上市的 MacBook Air均換上了第三代蝶式鍵盤。除了透過增加一片塑膠薄膜，來解決一、二代鍵盤容易因異物跑入，導致鍵盤失靈，蘋果也聲稱新鍵盤可以解決過去入塵問題，同時減少打字時的敲打聲。

請繼續往下閱讀...

不過，《華爾街日報》記者購買的MacBook Pro鍵盤問題，Apple很快地向承認鍵盤錯誤，並提供一份聲明表達歉意。此外，Apple 承認並非只有《華爾街日報》記者的2018年款MacBook Pro出現狀況，同時也有少數用戶向官方回報同樣的問題，並承諾將盡快解決。不過，Apple強調，新的鍵盤還是帶給MacBook Pro用戶更好的輸入體驗。

作為Apple專業及筆記型電腦，MacBook Pro在 2016 年獲得全面翻新，而亮點之一除了Touch Bar，還有新的蝶式鍵盤設計，能比傳統鍵盤薄上 40%。不過過於精密的設計，也導致一但有異物卡在鍵盤縫隙，就會導致按鍵觸控不良而出現故障。