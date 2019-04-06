AI搶人大戰　Apple挖走Google大將　AI教父跳槽蘋果

▲AI大戰已經開打，Apple挖走了Goole大將Ian Goodfellow。（圖／翻攝techradar、示意圖）

財經中心／綜合報導

人工智慧（AI）逐漸發展，科技資訊大廠紛紛投資大筆資金搶進之外，挖角也在各大廠之間，形成了角力戰。根據《CNBC》報導指出，Google人工智慧領域成員之一的Ian Goodfellow，被證實已加入Apple擔任機器學習相關計劃的負責人，Google發言人證實Ian Goodfellow已離職，但Apple拒絕對此發表評論。

Apple在今年2月花大約3000萬美元，收購了Pullstring的人工智慧語音技術研發公司，投資目的是運用該公司的技術增強Apple語音助理的表現。

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而根據《CNBC》的報導，顯然Ian Goodfellow已經離開了Google。Ian Goodfellow日前也更新了自己在白領社交網絡LinkedIn的個人資料，承認在3月份從Google跳槽到Apple，根據了解，Ian Goodfellow在Apple特別計劃集團擔任機器學習計劃的主任。Apple近期在人工智慧相關領域大舉挖角，包含Apple在去年就曾經聘請Google人工智慧和搜索主管 John Giannandrea掌管全公司的人工智慧發展戰略。



▲Apple積極開發AI的領域。（圖／取自Apple、示意圖）

由於Apple近期對於人工智慧相關領域的人才大舉挖角，而Apple的舉動代表Apple公司越來越努力的利用人工智慧來提高其軟體和硬體的水準；去年，Apple就曾經聘請Google人工智慧和搜索主管 John Giannandrea掌管全公司的人工智慧發展戰略。



而Ian Goodfellow是Google某項人工智慧方法的創始人，這種方法被稱為生成對抗網路（GAN），主要利用兩個網路，一個稱為生成性網路，另一個稱為歧視性網路，通過讓2個神經網路相互博弈的方式進行學習，可用於以聲音訊號、影音和文本的形式提供不尋常的創造性輸出內容；過去，GAN系統曾經被用來生成虛假媒體內容。

Ian Goodfellow在Google就GAN系統和安全方面開展工作，包括一個被稱為對抗性攻擊的領域，值得一提的是Apple公司人工智慧領域的工作人員此前曾利用GAN技術進行過研究。Ian Goodfellow在2014年在加拿大蒙特利爾大學獲得博士學位，便一直在OpenAI和Google公司工作，根據了解，Ian Goodfellow在OpenAI年收入超過80萬美元，在相關領域擁有一定知名度。



Apple除了為人臉識別、語音助手Siri等產品和功能開發人工智慧特色之外，Apple在人工智慧領域還一直在開發自動駕駛技術。只是不過令人意外的是，自動駕駛是各家廠商全力發展的項目，但Apple公司最近對自動駕駛汽車計劃進行了大幅裁員，將近200多人被資遣。Apple在AI的項目上相當薄弱，應用人工智慧的產品領域，Apple表現不盡如人意，如Siri表現欠佳曾經遭到Apple手機用戶的瘋狂的惡搞，進而影響了Apple智慧音箱的銷售。