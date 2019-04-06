北捷密集貼「尋人啟事」！找第100億旅客　網笑翻：變通緝犯了

▲北捷在新莊站內貼出「尋人啟事」。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

生活中心／綜合報導

台北捷運於3月31日突破100億人次，該第100億幸運得主是從新莊站出站，除可免費搭乘北捷一年，還可獲得市價超過3萬元的筆記型電腦。不過這位幸運兒至今未現身領獎，北捷只好在新莊站內沿路貼出「尋人啟事」，讓網友笑稱，「瞬間變通緝犯了！」

北捷第100億幸運得主，是在3月31日上午11點35分，從新莊站刷卡出站，使用電子票證的票面卡號是「9122117626706366」的旅客。北捷表示，該第100億人次的幸運旅客，除獲得1年內不限里程和次數，還可獲得ASUS市價超過3萬元筆記型電腦1台。而第100億得主前、後各5名旅客同樣有禮，可獲得3個月（90日）免費搭乘捷運悠遊卡。

請繼續往下閱讀...

但這第100億幸運兒始終未現身，台北捷運公司於是本（4）月3日在臉書上PO出100億人次的尋人啟事，並在新莊捷運站內的牆面貼滿「尋人啟事」的海報，希望該名幸運得主能在4月30日前23時59分前出面領獎，逾期則視為放棄領取權利。

▲第100億人次的幸運得主尚未現身領獎。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

▲網友笑稱，密集程度根本直接變通緝犯。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

許多網友看到「貼好貼滿」的尋人啟事，紛紛笑稱「這下幸運兒變通緝犯了」、「整個貼爆，好好笑」、「貼整排尋人也太可愛惹」、「這是通緝吧XD」、「好羨慕，快出現R」、「這樣貼還能找不到人的話...能不能把獎品給我」、「這是一個海報印太多的概念」、「讓我想到霸子把他爸的照片到處貼的那集」。

另外有網友分析獲獎人遲遲未現身的原因，「搞不好是老人家，根本不知道有這項活動」、「結果人家根本不是北部人，只是那天來玩」、「該不會是外國旅客已經離境了吧」。

而先前在臉書上活躍的「北捷5大捷運線」粉絲專頁，隨著100億人次活動落幕，近日也宣告階段性任務結束，短期內不再更新臉書。