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砸百萬、每週只接3組客人　24歲法國藍帶廚師創「有溫度的私廚」

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▲▼年紀輕輕的大開一圓創業夢，砸百萬元遠赴法國藍帶學做菜。（圖／記者紀佳妘攝）

▲年紀輕輕的大開一圓創業夢，砸百萬元遠赴法國藍帶學做菜。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

他為一圓創業夢，曾砸百萬元成為一位法國藍帶廚師，帶回一身好手藝回台，創「有溫度的私廚」，專門提供客製化無菜單料理，餵飽客人的胃與心，唯有堅持品質才能穩住客人，時時刻刻提醒自己「堅持」很重要，莫忘初衷才能走得長久。

年僅24歲的大開從小在家人耳濡之下，對餐飲慢慢產生興趣，二專餐旅科畢業後，當時才20歲的他就存到人生第一桶金100萬元，隔年隨即遠赴泰國的「法國藍帶廚藝學校曼谷分校」就讀，剛進去的第一週開始苦練刀工，要把檸檬葉切得細如髮絲，讓他嘗盡苦頭，被主廚退件無數次仍達不到標準。

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儘管歷經多道難關，大開依然對廚藝充滿熱情，下課後都會到市場買材料加緊練習，因此每次考試都拿到前3名，但也有同學被當，他說，上課不認真、想花錢拿證書，對於藍帶來說是非常忌諱的事情，因為態度幾乎決定一切，經歷為期9個月的魔鬼訓練，他積極練習以前3名的好成績畢業，帶回一身好廚藝返台。

▲▼年紀輕輕的大開一圓創業夢，砸百萬元遠赴法國藍帶學做菜。（圖／記者紀佳妘攝）

大開從求學時期就懷有開店創業夢想，藍帶畢業後向父母商借30萬，開設第一家私廚料理店，專攻泰式料理，想與市場上的口味有所區隔，他說，「到國外學泰式料理若回來還跟別人一樣，就不是他出國學習的初衷」。

不過，大開也不諱言創業初期曾有一段煎熬期，為了完美呈現道地泰式料理，無奈口味太重無法抓住台灣人的口味，最後在取捨之下，捨棄了鹹度與辣度，但他堅持保留一樣的風味，因此所有香料比例都相同，才讓客人接受度越來越高，如今許多人慕名而來，訂製單價1200至1600元的個人套餐，每周接待3組客人，同時另開設泰式便當店，月入約15萬元，預計今年5、6月拓展第3家泰式餐廳。

不少人以為經營小吃餐飲門檻低，不過實際投入後卻發現有許多眉角，因此對於懷有餐飲創業夢想的人，大開認為，堅持品質才是王道，舉例來說，有些店一夕間爆紅，經營者為了搶賺快錢，開始不顧品質，結果半年收攤大有人在，因此「堅持」很重要，建議有創業夢的人莫忘初衷，才能走得長久。

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關鍵字：創業,法國藍帶,餐飲,廚師,泰式料理,私廚,開店,無菜單,夢想

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