年報投資法解碼！15檔產業趨勢向上股出爐



▲上市櫃公司去年年報出爐，有15家公司大賺超過二個股本。（示意圖／CFP）

記者劉姵呈／台北報導

根據統計，2018年台股上市櫃公司整體獲利新台幣2.26兆元，年減2.7%，創歷史次高紀錄，其中上市公司獲利2.12兆元，年減4.2%；上櫃獲利1391.48億，年增27.83%。而法人表示，上市櫃公司去年年報出爐，有15家公司為「產業趨勢向上股」，大賺超過二個股本。

根據統計，去年EPS前五名全由電子股包辦，股王大立光（3008）EPS交出181.67元的好成績，第二名為被動元件龍頭國巨（2327），第三名為華新科（2492），而第四就是剛轉上市掛牌的黑馬緯穎（6669）EPS有38元，第五名為可成（2474）EPS36.31元。

接下來的第六名至第十名，依序為精華（1565）、環球晶（6488）、牧德（3563）、譜瑞-KY（4966）、長華科（6548）、旭隼（6409）、群聯（8299）、精測（6510）、凱美（5317）和矽力-KY（6415）。

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▼法人看好接下來迎接旺季的個股。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

根據統計，去年上市公司獲利成長表現最佳的前3個產業分別為，水泥類獲利成長102.15%，電子零組件成長77.16%，營建類成長57.43%。衰退幅度最大的3個產業分別為電機類衰退100.16%，光電類產業衰退83.66%，玻璃陶瓷衰退75.52%。而去年上櫃公司獲利成長表現最佳的前3個產業分別為，光電產業成長460.65%，文化創意產業成長241.39%，農業科技成長214.89%。衰退最大的有航運類衰退3061.79%，資訊服務衰退204.72%，電子通路衰退97.44%。

投顧法人認為，接下來較看好利基型或即將迎接旺季的個股，如鏡頭股大立光、新掛牌的緯穎、隱形眼鏡大廠精華、半導體導線架廠長華科及營業利益率近二成的旭隼等。