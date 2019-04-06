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權證Q2上市櫃標的增至339檔　法人教戰連假後投資策略　

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▲▼權證示意圖。（圖／來源自Pixta）
▲權證投資人示意圖。（圖／來源自Pixta）

記者劉姵呈／台北報導

台股第1季表現不錯，個股表現普遍起色，即將迎接第2季，根據證交所與櫃買中心公告，今年第2季得為上市櫃認購（售）權證標的股共有339檔，其中上市認購（售）權證（含牛熊證）標的證券共202種，上櫃有137檔符合認購（售）權證標的證券標準。法人認為，長假後必然面臨類股輪動，但想要靠高槓桿「錢進」的權證投資人，法人有4個投資策略建議。

投顧法人表示，全球股市強彈，今年前三月美股月線都收紅，美國總統川普在貿易戰逼近一年卻未繳出實績，及2020年總統大選倒數等內外交迫，美國又快速與中國大陸啟動新的談判，並宣布不再提高關稅，都皆將在第2季塵埃落定。而接下來整體半導體產業則取決指標權值法說展望，可能影響台股第2季的多頭續航力。

想要靠高槓桿「錢進」的權證投資人，法人有4個建議，首先，要觀察股市行情判斷多空方向，股市行情佳時做認購權證；股市行情較差則做認售權證。第二，買入權證後，跟投資股票一樣，停利、停損點要徹底執行。第三，選權證到期日120天以上，避免時間價值耗損。第四，選價內10%至價外10%，且券商積極造市服務、掛單量足夠的權證。

請繼續往下閱讀...

▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲台股第一季表現在亞股當中相對抗跌。（圖／資料照）

而第2季上市認購（售）權證由所有發行人可發行標的新增公司有29檔，包括葡萄王、新光鋼、台船、金寶、中環、光磊、燿華、正崴、大毅、華固、國票金控、奇鋐科技、日電貿等。A級發行人可發行上市標的新增19檔，有凌陽、益航、淘帝-KY、和鑫、華晶科、達邁、上緯投控、旭富、佐登-KY、利勤實業等。

第2季上櫃認購（售）權證由所有發行人可發行標的新增公司有31檔，像是艾訊、優群、上詮、崇越電、凡甲、聚積、西柏、兆利、閎康、太醫、聯合、鐿鈦、江興鍛、榮剛、建榮等。A級發行人可發行上櫃標的新增12檔有六角、網龍、鴻碩、波若威、安勤、雙美、亞泰、尚凡、德昌、創惟等。

整體來看，第2季開始新增的權證標的，大多為近期交投熱門的飆股或題材股，如財報轉盈的中環、被動元件的大毅、日電貿、5G相關的健策、光學類股揚明光、入摩題材的上海商銀等。

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關鍵字：權證,Q2,權證投資

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