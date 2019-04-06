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外幣定存夯！　紐、澳雙幣定存年息最高2.1%

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▲▼澳幣,澳洲。（圖／取自Pixabay）

▲澳幣。（圖／取自Pixabay）

記者戴瑞瑤／台北報導

2019年美國聯準會（Fed）放緩升息腳步，美中貿易談判至今仍無實質進展，全球經濟成長趨緩，金融市場面臨許多變數下，許多民眾近期會將資金部分配置在外幣定存，多家銀行除了主打美元優利定存，也有推出紐幣或澳幣定存，年息達2.1%，提供民眾多元的選擇。

中信銀行指出，今年市場雖對美國聯準會（Fed）升息預期降低，使美元升值動能稍有減弱，2019年第一季金融市場波動仍因中美貿易戰、英國脫歐等事件影響下，資金持續流往美元資產以尋求穩健投資收益，加上美元利率目前較多數成熟國家貨幣高，美元仍為市場聚焦對象。提醒民眾今年理財重點首重控制整體波動風險，並以多元資產布局為宜，在全球經濟數據尚未回溫前，美元仍具相對優勢，利用美元優利定存專案，可增加資產抗震效果。

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元大銀行也建議民眾，在等待市場趨穩的同時，可選擇利息較高的外幣優利定存，作為理財資產配置的一環，憑藉長、短天期的外幣定存專案的彈性操作，獲得較佳的利息報酬。

目前市場上仍以美元定存為主流，各家銀行也接連推出高利專案，依照天期長短，目前市場上美元定存利率約在2.6%~4%，但部分銀行都有設最低承作金額限制，有些銀行最低只要1000美元以上。

另，部分銀行的美元高利優惠專案僅限新資金，有些則開放新台幣定存轉存。部份銀行的專案是針對自家的理財管理客戶，有些只限新客戶。有些銀行還有總額控管，就算活動期限還沒到，一旦總額屆滿就不再接受民眾申請，申請專案前最好先向各銀行詢問清楚。

不只美元定存，銀行也針對其他幣別推出高利定存，像元大銀行推出紐幣跟澳幣的高利定存專案，單一澳幣或紐幣5000元即可承作，若由他行庫匯入外幣新資金，免收外幣匯入匯款手續費，還可享澳幣3個月年息最高1.6%、6個月年息最高1.8%，或紐幣3個月年息最高2%、6個月年息最高2.1%的優惠利率。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩則提醒民眾，承作外幣存款專案時，除考量利率條件外，應特別留意「匯率」波動風險；同時，也要考量自身未來的現金流量規劃，善用專案本金減降功能，以避免在存款期間因資金需求中途解約而面臨利息打折的風險。

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關鍵字：外幣定存,美元定存,澳幣定存

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