Nike供應商威宏受惠東南亞產能貢獻　今年營運成長可期

▲從中美貿易戰逆境求生，受惠於東南亞產能提升，威宏公司2018全年度營收達60億元創史上新高 。（圖／《ETtdoay新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

耐吉(Nike)運動用品最大供應商威宏表示，受惠東南亞產能提升，2018年營收達60億元，年成長25.76％，並創歷史新高；法人表示，威宏在既有客戶訂單增加下，今年柬埔寨廠與泰國TWT將持續擴產，全年營運成長可期。

曾經，台灣是全球最大的運動手套王國，二十年前，隨著人工成本上漲，產業外移至韓國，代工聚落就此消失在地平線，但台商威宏公司不僅將訂單從韓國人手上搶回來，還一舉翻身成為耐吉(Nike)運動用品最大供應商。

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落腳大陸東莞的威宏公司，資本額才4.3億元，從運動手套做到精品包，又做到全球最大的足球護脛供應商，去年創造出超過六十億元的營收，稅後淨利為9146萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.83元，董事會並通過擬配發現金股利1.5元。

▲威宏控股董事長洪永裕。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

威宏表示，在併入泰國TWT、以及柬埔寨廠產能提升的貢獻下，2018年營收創下歷史新高，且非中國的生產比重拉高至三成，度過第一季谷底之後，毛利率逐季攀升，第四季毛利率回到過去的高水準附近，全年營運轉虧為盈。

威宏指出，公司既有客戶訂單穩定，然受到中國缺工、成本上漲問題影響，近兩年獲利遭侵蝕。在積極拓展東南亞產能的努力下，公司已走出生產基地遷移的營運低潮，柬埔寨產線員工熟練度逐漸提高、併購泰國TWT效益明顯，成為公司2018年營運回升的主要關鍵。