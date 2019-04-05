報稅系列／光明燈、整容費不能扣除　報稅6大地雷一次知

▲民眾前往廟宇參拜點光明燈，祈求來年平安順利，但是費用並不能拿來抵稅喔。（圖／記者湯興漢攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

107年度個人綜合所得稅結算申報將於今年5月1日開始，南區國稅局佳里稽徵所彙整六大經常發生申報錯誤的類型，提醒納稅義務人注意，避免誤踩地雷或者短漏報，影響自身的權益。

一、他人代申報，填寫內容錯誤：納稅義務人委託他人代辦結算申報，其效力及於本人，故委託他人申 報或由他人代填申報書，仍應詳細審閱申報書內容有無填寫錯誤。如發生短漏報所得等違章情形，納稅義務人仍應受罰。

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二、扶養親屬如有收入，也要併入總額：受扶養親屬如有所得，納稅義務人應併計入綜合所得總額申報納稅。如不知受扶養親屬是否有所得，可檢附相關證明文件向國稅局申請查調所得資料。

三、有大陸所得，記得也要報稅：有大陸地區來源所得，應併同台灣的來源所得課徵所得稅。但其在大陸已繳納的稅額，可以自應納稅額中扣抵，可扣抵稅額以加計大陸地區來源所得後所增加的稅額為上限。

四、光明燈、太歲燈，不能列舉扣除：佳里稽徵所表示，取具捐贈收據正本須有確實捐贈的事實，才能列報。如屬有對價關係的收據，如：入會費、寺廟光明燈、太歲燈等，則不能列報扣除。

五、保險費繳費、扶養須同一申報戶：列報保險費的對象，僅限於納稅義務人、配偶及申報受扶養直系親屬，且除健保費外，要保人與被保險人須在同一申報戶內。

六、看護費、整容費、美觀的牙齒矯正以及保險已給付的費用，不能列報醫藥生育扣除：非屬醫療行為的支出，如看護費、美容整形、美觀牙齒之矯正及受有保險給付的部分，不可以列報醫藥及生育費扣除額。