報稅系列／4口之家省稅萬元利器　幼兒特別扣除額、基本生活費

▲四口之家、雙薪家庭是台灣常見的家庭組成，善用扣除額以及基本生活費，大大減輕繳稅負擔。（圖／取自免費圖庫pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

5月1日就要開始報綜合所得得稅，而去年財政部稅制優化，為小家庭、四口之家也大大的節省負擔，不論是有學齡前的兒童，或者是還在在學的學生，都可以利用特別扣除額以及基本生活費，最高可以省稅近2萬元。

雙薪家庭，有兩名5歲以下的兒童，省稅逾萬元

請繼續往下閱讀...

安永會計師事務所會計師楊建華舉例，假設一個雙薪家庭育有兩個小孩學齡前的小孩，今年可以扣抵的除了納稅義務人配偶及扶養的親屬就有35.2萬元（8.8萬×4），與去年的相同；標準扣除額24萬元（12萬×2)、去年則僅18萬元（9萬×2）薪資特別扣除額為40萬元（20萬×2），去年則僅有25.6萬元；以及學齡前兒童的特別扣除額，今年可以24萬元（12萬×2）去年則僅有5萬元（2.5萬元×2），今年總計可扣抵的稅額共計123.2萬元；較去年的83.8萬元增加了39.4萬元，以5%的稅率計算，就可以省稅1.97萬元。

▲四口之家，育有兩個5歲以下兒童案例。（製表／記者吳靜君、資料來源／安永會計師事務所）

基本生活費可運用 雙薪家庭育國中、高中小孩利多

楊建華指出，去年底財政部公布基本生活費由16.6萬元增加到17.1萬元，且比較基礎也有所改變，今年的比較基礎為免稅額、標準扣除額、儲蓄特別扣除額、教育特別扣除額、身心障礙特別扣除額以及幼兒學前特別扣除額。

以雙薪、育有兩名國中小孩來看，四口之家的免稅額仍是35.2萬元、標準扣除額為24萬元以及薪資扣除額為40萬元，所以總計扣除額為99.2萬元；每人的基本生活費17.1萬元，四人共計68.4萬元，與比較基礎免稅額、標準扣除額、教育、幼兒、特別扣除額還可以再扣除9.2萬元，省稅空間又更為擴大。

而去年則是與免稅額、標準扣除額和薪資扣除額相比，去年總計可以扣除的為免稅額35.2萬元、標準扣除額8萬元，以及薪資扣除額25.6萬元，總扣除額為78.8萬，與基本生活費66.4萬相比，沒有再抵減的空間。，以此來看，若以5%的稅率計算，基本生活費的修正，也讓四口之家省下數千元的稅，繳稅壓力又更為減輕。

楊建華說，基本生活費可以多抵減對於單薪、雙薪，小孩在國民教育中的家庭相當有幫助，具有省稅的效果；對於儲蓄利息高、子女已經上大學或大專的家庭，就比較不占優勢。

▼基本生活費比較表。（表／財政部提供）