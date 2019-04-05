我國鋼板外銷加拿大最多　憂被列入關稅配額名單512關鍵期將屆　

▲加拿大財政部研議採關稅配合保護其鋼鐵產業，對特定鋼鐵產品實施3年課稅措施。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／台北報導

國際貿易局今天表示，由於國內部分鋼板產品以加拿大為最大出口市場，一旦加國對於鋼品採行關稅配額，並且排除我國以外的部分國家，將不利相關產業產品輸加。而加國財政部迄今尚未說明決定執行時程，推論可能在5月12日前有所定案。

而經濟部國貿局等相關單位日前已透過提交書面意見方式表達立場，並派員出席公聽會蒐報資訊。倘若加國最終採行國家配額，將持續與相關公協會密切關注配額計算方式，並依WTO規定保留向加國提出諮商要求的權利，以維護產業出口。

請繼續往下閱讀...

國貿局今天發布新聞稿表示，依據我國海關統計，加國的鋼板產品是我國最大出口市場（全球出口占比35.44%），而加國並非我國不銹鋼線材主要出口市場（3.01%）。未來若加國對於鋼品採行關稅配額，並且排除我國以外的部分國家，將不利我相關產品輸加。

國貿局指出，由於加拿大財政部於2018年10月11日宣布，於該年10月25日起對碳鋼鋼板、鋼筋、石油管、碳鋼熱軋鋼捲、彩塗產品、不銹鋼線材、碳鋼盤元等7類全球進口鋼品，實施200日臨時性全球防衛措施，也就是到今年5月12日。

當進口量超過加國核定的關稅配額時，將課徵25%配額外關稅，並續由國際貿易法庭進行損害調查，協助加國財政部決定是否採取最終防衛措施。

而加拿大國際貿易法庭於2019年4月3日公布進口鋼品全球防衛措施產業損害調查報告，其中包括加國鋼鐵產業所遭損害事實及建議措施。

加拿大國際貿易法庭調查結果指出有3點重要內容。

（1）7類產品中碳鋼鋼板及不銹鋼線材的進口激增，造成加國國內產業嚴重損害。

（2）建議對碳鋼鋼板及不銹鋼線材採行關稅配額，保護國內產業，並可能採行對特定國家配額方式。

（3）建議與加國簽訂FTA國家，例如美國、智利、墨西哥、以色列、韓國等國，不適用前開關稅配額措施。

國貿局也整理相關建議措施內容指出，在碳鋼鋼板部分（用於家電、汽車零組件、船板，屬於美國232鋼鐵國安措施及部分歐盟鋼品防衛措施範圍）：3年關稅配額，第1年給予10萬噸免稅配額，配額外加增20%關稅，其後逐年免稅配額量增加10%，配額外關稅減少5%。

不銹鋼線材部分（用於直棒、扣件、零組件，屬於美國232鋼鐵國安措施產品）：3年關稅配額，第1年給予2,800噸免稅配額，配額外加增25%關稅，其後逐年免稅配額量增加10%，配額外關稅減少10%。