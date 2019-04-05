蔡賴配？陳水扁以謝蘇配為例：同台未必同心





▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導



前總統陳水扁4日在臉書發文說，2008年總統大選民進黨原協商同意「蘇謝配」，因有人反對而破局，初選黨員投票，殺到見骨見血，謝長廷出線，邀請落敗的蘇貞昌擔任副手，組成「謝蘇配」的黃金搭檔，結果同台未必同心，整體戰力並沒有發揮，足給推動「蔡賴配」的有心人士參考。



行政院前院長賴清德在民進黨總統初選聲勢看好，外傳黨內有人醞釀連署召開臨時全國黨代表大會，若賴清德出線將透過「霸王條款」提案撤換。賴清德日前被問到，從蔡賴配到霸王條款似乎都對自己不利，他回應，民進黨不是一言堂，本來就什麼意見都會有，對黨有信心，但他也再次重申拒絕蔡賴配。

陳水扁認為，若總統蔡英文順利出線，是否要找賴清德搭檔，2008年經驗可以做參考，且賴清德要是真當副手，能否真團結，大家可想看看。

陳水扁在臉書談到即將出版的新書《堅持–陳水扁口述歷史回憶錄》其中章節「接班問題 要看天命」，強調2004年「黨政合一，府院一家」，當年阿扁連任成功，也不過險勝2萬9千票而已，提醒賴清德一旦勝出，更應思考的嚴峻課題。

陳水扁在影片指出，民進黨總統候選人是否於4月中旬產生，還有些變數，例如是否有人在下次中執會，決議將總統候選人提名初選提報臨時全國黨代表大會討論及決定，也有人在連署要促成蔡英文與賴清德「蔡賴配」，希望開臨時全國黨代表大會，做這樣徵召的決定，「沒人知道初選的辦法是否有變化。」