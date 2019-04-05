陸港媒「突然出現」整版高雄美食　謝金河：可看出力挺韓國瑜的用心

▲財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書貼文，以香港經濟日報一整版關於「高雄美食地圖，在地達人尋味遊」報導，可以看出陸港傳媒力挺高雄市長韓國瑜的用心。

謝金河看到這篇香港經濟日報的報導是以「突然出現」形容他的感覺，因為他認為香港經濟日報主要是報導經濟產業，會用一整版的版面報導向香港人介紹高雄在地美食，可以看出陸港傳媒力挺高雄市長韓國瑜。

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謝金河也拍下該報導轉貼在其臉書上，還說美食地圖中列出高雄婆婆冰，鴨肉本等在地業者。而今年二月香港出版「美食百味集」，也把高雄在地美食列入。

他並說，「在高雄必須很努力找在地美食」，感覺高雄在地美食口味偏重，去了幾家餐廳，桌菜的魚幾乎全是用炸的，不管這魚有多好，都糟蹋了魚的原味。

而過去高雄很少以美食為號召，全台喜歡尋訪小吃美食的人一定會以府城為首選目標，因為台南底藴很深，隨便找一家阿字開頭的小店，很少不好吃的。

謝金河還提到他日前遇到雷科董事長鄭再興時問說，「高雄哪一家餐廳最值得去？」鄭遂推薦「望安七美」，而高雄有很多餐廳都是從澎湖來的，像老牌的蟳之屋也是。

而謝金河月前考察行程高雄拜訪一家無菜單料理餐廳，其中有一道菜是奶油白菜。他提到業者很用心設計了摩天輪，巧妙地把每一道菜放在上面轉，算是極具巧思。

謝金河強調，這股韓流吹起旋風若能引導在地美食升級，對高雄未來發展觀光會帶來更大助力！