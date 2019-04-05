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建商最討厭的人！驗屋師到府抓漏洞　月薪從26K到年收破百萬元

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▲▼租屋，鑰匙，買房示意圖。（圖／CFP）

▲許多人砸下畢生積蓄買房，最怕買到瑕疵屋，不過近年來新興職業「驗屋師」的出現，即可提早預防降低隱藏風險。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

「有土斯有財」是許多人的夢想，好不容易砸下畢生的積蓄買房，卻發現買到黑心屋可就欲哭無淚，近年來有一項被稱為「驗屋師」的新興行業出現，透過精密儀器協助屋主抓出瑕疵屋，而他靠著一技之長、證照加持，畢業退伍迄今8年，月薪從2萬6000元成長到年薪破百萬元。

今年32歲的Huo從室內設計畢業後，先從事裝修工程、防水學徒、建材銷售業務做起，多方涉獵並融會貫通，才著手創業室內裝修工程公司，因為他認為，「裝潢房子要靠室內設計師，但要走室內設計這一行，光是學校念設計系，踏入業界卻很難立刻上陣」。

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▲▼居家擺設示意圖。（圖／記者葉佳華攝）

▲房價居高不下，許多年輕人大嘆買不起房，不過魔鬼藏在細節裡，釐清理財觀念也能買進人生第一間房。（示意圖／資料照）

3年前看好房屋檢驗上億市場商機，他下定決心轉型房屋檢驗公司，其實當時的念頭很簡單，Huo說，「常看到顧客在交屋後發現屋況糟糕，覺得在買房過程中，消費者處於弱勢的一方，這其實是一個很大的潛在商機」。

驗屋師出門一趟萬元起跳，他表示，這份工作主要是檢查交付房屋結構、設備是否與合約相符，以及牆體、地面、門窗及水電等是否有問題，根據驗收情形，為客人揪出瑕疵屋，因此成為「建商最討厭的人」，甚至也遇過黑道上門恐嚇威脅、反鎖在客戶屋內，經歷一次又一次的驚險過程。

Huo指出，現在主要客戶是首購小資族，「許多青年第一次買房子，投入畢生積蓄也特別謹慎，希望有專業人士幫忙檢查屋況」，同時也提供合約糾紛服務，進一步帶動營收成長。此外，他也建議，年輕人想入門至少要花1至2年練基本功，若是相關科系畢業的青年投入驗屋工作，年薪80至90萬元不是問題。

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關鍵字：建商,驗屋師,室內設計,小資,買房,年薪,水電,屋主,購屋,消費者

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