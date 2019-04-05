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新創公司首年僅5%存活　全台最美偽娘企業家織田紀香公開創業秘訣

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▲▼諾利嘉總經理織田紀香把辦公室變商場，創造人流與金流。（圖／記者劉姵呈攝）
▲諾利嘉總經理織田紀香傳授創業秘訣。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

只要是學行銷的人一定都知道織田紀香（本名：陳禾穎），甚至有許多人都拿她的書當作參考資料。留著俏麗的中長髮、打扮與妝容都像極了模特兒的她，看似外表柔弱，但其實甜美亮麗的外表下，擁有著一顆強悍的内心；織田紀香現在當起了企業家，用她闖蕩職場20幾年的經驗，帶領一個由年輕人組成的行銷團隊－諾利嘉，想在這一片紅海的數位行銷時代，殺出一條血路。

2019年經濟趨緩，景氣普遍看壞，這也讓許多產業的行銷預算也相對緊鎖，但偏偏織田紀香卻選在這個時候創立陣容完整的網路行銷團隊，織田紀香說，很多人都問她難道不怕沒辦法撐過景氣寒冬？她表示，通常新創公司在第一年僅有5%能存活下來，但選在這個時機點創業，是因為深感台灣這幾年，公司要光靠專案難以規模化發展，且她觀察到不僅很多通路在消滅、消費者在改變，這也加速了很多企業在還沒成功轉型前就先掛掉。

▲▼織田紀香。（圖／諾利嘉提供）
▲諾利嘉行銷團隊幾乎都是由年輕人組成，織田紀香每兩周還會帶團隊一起去運動慢跑。（圖／諾利嘉提供）

請繼續往下閱讀...

因此，織田紀香認為，對一家公司來說行銷真的很重要，而在這片紅海當中，她能做的就是要帶領團隊與所有的客戶變合作夥伴。換句話說，與其接一次案子就結束關係，不如用長久的關係來經營，發揮各自專長，輸送養分，互相加乘做到最大化。「接單無法長久，不如乾脆合夥，互相幫忙！」她說。

景氣不好的時候越要「投資」

織田紀香說，很多人認為現在市場不確定性太高，且每天變化的速度太快，新創企業很容易失敗，「但我認為，在市場不好的時候，你越要懂得深蹲投資跟經營，不僅是行銷，也要掌握技術！」

像是，幫助合作夥伴也是一種投資。現在除了玩具商城之外，眼球爭奪戰已殺成紅海，「聲音訊息」反而開啟了新的注意力爭奪戰，織田紀香也打算做聲音平台，以及韓國服飾和醫療看診系統整合。不僅提供給對方行銷策略，也能透過互助的方式，培養自己團隊的專業技能。

▲▼織田紀香。（圖／諾利嘉提供）

▲▼織田紀香也與韓國網拍PIONIN合作，自己就成為了最佳代言人。（圖／諾利嘉提供）

▲▼織田紀香。（圖／諾利嘉提供）

另外，公司發展規劃與人才培育更是一個一定要做的投資。在創立這家公司之前，織田紀香不僅想好了辦公室的規劃與設計，懂得有效的活化空間，讓辦公室也能幫忙賺錢。而且她非常重視人才的培育，找了有IPO經驗的財務長進來團隊當中，想要效仿許多國外的成功企業，用「內部創業機制」來激勵員工，不僅僅是加薪，公司賺錢了也要給員工股份，讓員工知道他所付出的貢獻跟時間，是可以被優化的。

織田紀香說：「不要在缺錢的時候去募資、更不要在急的時候才去找人才！應該換個角度想，偏偏景氣不好的時候，新創公司才有機會招募大量優秀的人才，把人才找進來做對的投資，深蹲才能夠跳的高！」

織田紀香建議所有的新創公司：「真的打群架不是用口號，更不是互相脫類，而是互相加乘！」要學會用上下游的供應鏈觀來管理公司，各自去找能賺錢的方法，就像生態系每一環節的存在原理都不可互相抹滅，才能真正的發揮綜效。

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關鍵字：織田紀香,諾利嘉,行銷,新創公司,創業

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