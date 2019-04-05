先探／看懂年報的虛與實

台股上市櫃公司2018年總獲利約與前一年度相當，主要在於第四季股市下跌，加上少數公司如大同爆出鉅額虧損，以至於總獲利不如預期中亮眼，但大多數公司獲利還是上來，今年預估配息高達1.5兆元，殖利率約4％，台股低檔支撐力道不弱；另有不少股公司獲利及毛利率穩健上升、配息穩定值得長期追蹤。當然，轉虧為盈公司通常股價活力就會轉強，可一併留意。

【文／方亞申】

台股三月份外資小幅買超十六．八億元，所幸期貨多單仍維持在五萬口以上，三月份收盤上漲二五一點，月線三連紅，以過去十五年來看，除了○七、○八年金融海嘯時，股市三連紅後就下跌；其他有過三連紅紀錄時，通常第四個月收紅機率非常高，甚至延續五～六連紅。以此來看，台股未來或有機會挑戰一萬一千點機會，季線已上升至一萬點附近，具有中期大支撐，操作上還是選股不選市，正好二○一八年財報公布，可作為選股參考。

去年ＥＰＳ逾十元超過八○家

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台股上市櫃公司一七年稅後盈餘高達二．二兆元新高，首度衝破二兆整數關卡、年增十六．三一％，漲價效應及業外挹注為獲利暴衝的兩大關鍵。而一八年第三季單季獲利達六四七○．九億元，創歷史第二高紀錄，原本市場預估，全年仍可望上看二．四～二．三兆再創歷史新猷。

但是受到第四季全球風險性資產如股價、油價大跌，使得國泰金、富邦金以及台塑四寶獲利大不如預期；加上少數公司如大同突如其來宣布認列華映虧損七八億元、綠能二一億元虧損，全年大賠三三二．九三億元，旗下公司幾乎都大賠錢，使得上市櫃公司總獲利與一七年相當。

不過，去年大多數公司獲利都不錯，尤其是被動元件國巨ＥＰＳ高達八○．五元、華新科ＥＰＳ四○．七五元以及矽晶圓環球晶ＥＰＳ高達三一．一八元，都擠進台股ＥＰＳ前十名中，禾伸堂ＥＰＳ也達十七．六元；加上部分公司如晟德有業外獲利大舉入帳，ＥＰＳ從前一年度的○．七八元暴增至十七．九八元，而統計台股上市櫃公司ＥＰＳ超過十元者多達八○家以上，是非常好成績。

至於預估配息接近一．五兆元，使台股殖利率高達四％左右，超過美國十年期公債二．三八九％一大截，這也令台股走勢明顯較隔鄰的韓國強很多。

餐飲旅館業晶華、瓦城表現亮眼

檢視一八年上市櫃獲利中，ＥＰＳ能賺超過十元者，扣除業外收益者，其中能夠連續三年都成長包括國巨、華新科、牧德、緯穎、長華科、信驊、聖暉、上銀、鼎翰、大江、禾伸堂、寶雅、新普、嘉澤、朋億、瓦城、晶華、鮮活果汁ＫＹ、京鼎、大地ＫＹ、台積電、鈊象、貿聯ＫＹ、宜鼎、聯詠、臻鼎ＫＹ、中租、富邦媒，其中扣除景氣循環較明顯的被動元件，其他營運能力都相當好，若再細分其中股東權益超過二○％者，則有鮮活、台積電、鼎翰、信驊、寶雅、晶華等，是菁英中的菁英。

台積電營運能力受肯定是必然的，公司今年開始將按季配息，共計十元，股息殖利率約四％，吸引長線持有者。該股占台股權重約兩成，若指數要重返一萬一千點，台積電震盪盤堅應是不會變。（全文未完）

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