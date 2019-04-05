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先探／謝金河：競爭集中化　績優股時代來臨

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（圖／先探投資週刊 提供）

【文／謝金河】

在美中貿易戰不斷釋出和解訊息，加上美國Fed從鷹派轉鴿派，還有中國人行不斷地降準，今年以來，全球股市漲不停，尤其是二十九日中國股市再度發揮強大攻勢，去年以來深圳Ａ股從一二六七．二七漲到一八三六．六七，漲幅已超過三成以上，美國道瓊指數也一度超越二萬六千點，台股在全球股市一片長紅中，也站上了一萬五百點的前一波套牢反壓區。

在全球對未來經濟前景悲觀中，股市卻一飛沖天，這當中代表各國有競爭力的公司股價不斷表態創新高，扮演了關鍵性角色。例如，這次Ａ股最早創新高的，一是白酒股王貴州茅台漲到八六八．九五人民幣，市值拉升到一兆九二八億人民幣。

另一檔是生產醬油的海天味業，股價漲到八八．八二人民幣，市值拉升到二三九八．一四億人民幣，海天是全中國最大醬油製造廠，這次股價出類拔萃，代表了中國大市場孕育了大型傳統產業，海天味業也可以把本益比拉高到五三．六四倍，而白酒的茅台也可以把本益比反應到三○．四七倍。

請繼續往下閱讀...

中國龍頭企業脫穎而出

同樣是白酒股，茅台的市值遠遠拉大領先像五糧液（約三六○六億人民幣）、山西汾酒、老白干、洋河股份的差距；而海天一枝獨秀，也拉大領先其他民生日用品股，壽險的平安保險愈來愈強，這種具有攻擊性的中國領先企業已經在股價上脫穎而出了，像銀行的招商銀行，這次表現也比其他銀行股強勁，市場上大家都在尋覓有競爭力的績優公司。

同樣的，在美國一樣是FAAMG領銜高飛的局面，這次領軍突破歷史新高的是微軟，股價漲到一二○．八二美元，市值達九二八○．四二億美元，領先Apple、Amazon、Google，成為全美最大市值企業，當然Amazon從一三○七美元大漲到一八二三．七五美元，Apple從最慘的一四二美元彈升到一九七．六九美元，表現也不能小看，這些具競爭力的龍頭企業撐大了美股格局。

回頭看台股，最近大同集團掀起一連串下市風潮，單是公告的虧損就嚇死人，例如，大同去年大虧三三二．九三億，華映大賠二五二．八三億，綠能慘虧七○．八九億，尚志賠二○．二五億元，其中綠能與華映因每股淨值變成負值必須下市，幾十萬股東股票變成壁紙，只有黯然神傷的份，怪自己所託非人。

這個時候市場投資人更有危機感，在今年年報揭露之後，市場資金可能兵分兩路，一是追逐市場大家認定的投資股，尤其是經營者形象良好的績優公司；另一個方向是大家努力挖掘被市場低估的低價價值型股票。

這種投資從競爭集中化的選股角度來看，經過時間的推移，大家逐漸明瞭選擇有競爭力的好公司，然後長期投資好公司，可能是在股市賺錢歷久彌新的投資策略，像股神巴菲特幾十年下來，他仍然是大家尊敬的股神，最大核心是他選擇最有競爭力的企業投資。像去年Apple大跌的時候，巴菲特仍然堅定不移長抱蘋果，而且他是愈跌愈買，在他看來蘋果本益比低，殖利率相對高，找遍市場如何找到比蘋果更有競爭力的股票？

如何找出有競爭力公司？

如何找出有競爭力的公司，最簡單的方式是依照市值高低排行，例如台股市值前十大企業依序是台積電、鴻海、台塑石化、中華電信、台塑、台化、南亞、大立光、國泰金、富邦金、聯發科、統一、台達電、中信金…依此類推，以市值大小定江山，這些公司都是經過千錘百鍊受到市場肯定的企業，很多投信發行ＥＴＦ前五十檔市值企業一定名列其中，這是被動或基金非買不可的標的。

另一個可行的方式是尋找產業最有競爭力的企業，例如水泥股首選很可能是台泥，市值二一七○億，遙遙領先亞泥的一三四八億，當然更領先嘉泥的一一八億，從選股的角度來看，亞泥今年配二．八元現金，台泥配三．三元現金加○．七元股票，看起來企圖心更強大，張安平入主台泥後，股本從三六九．二二億，先增為四二四．五五億，這是私有化台泥國際帶來的股本增加，現在又發行海外可轉債六三．七五億元，認購價三八．四元，股本上升到五三○．八一億元，但是去年淨利二一一．八一億元，最近十年新高紀錄，過去三年台泥的ＥＰＳ分別是一．五元、一．七二及一．七九元，去年ＥＰＳ上升到四．三七元，這當中持股一○○％的台泥國際去年前三季貢獻九四．七三億元，和平電廠貢獻十六．五九億元，處理廢棄物的達和環保也貢獻四．八三億元，台泥轉投資子公司去年前三季獲利二六九．九億，台泥認列一五六．二二億元，這單是台泥國際已貢獻逾百億；也就是說，台泥國際變成台泥一○○％子公司後，讓台泥獲利出現巨大變化，在張安平坐鎮下，台泥的未來正快速發生蛻變，從股利配發來看，台泥正努力改變成為一檔優質投資股，適合長線投資者持有。

當然嘉泥持有台泥三．六五％，是台泥第一大法人股東，台泥會好，嘉泥也不會掉隊，只是嘉泥本業還沒有找到真正獲利的金雞母。

第二檔要追蹤的是在雲端伺服器展威力的廣達，最近股價悄悄從四七元漲到五八．八元，順利站上年線，且真正走出多頭的路。廣達今年股息配發從三．四元上升到三．五五元，殖利率六．○七％，台灣一線雲端概念股，一年股息殖利率可達六％以上實在很難能可貴。(全文未完)

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（圖／先探投資週刊 提供）

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