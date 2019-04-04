歐美愛騎電動自行車　帶旺捷安特、美利達業績大增五成

▲巨大集團執行長劉湧昌表示，受惠電動自行車持續熱銷，帶動毛利率提升，2018年獲利大幅成長近四成，稅前淨利 42.5億元，年成長46.3％。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

電動自行車在歐美市場熱銷，帶旺自行車雙雄業績大成長。主打「捷安特」品牌的巨大及美利達表示，去年出口之電動車業務表現年成長都在五成以上，外資更上調自行車雙雄獲利預估，自行車產業可望在電動自行車驅動下，將展開新的成長趨勢。

2019台北自行車展才剛落幕，德意志發佈最新報告表示，自行車產業景氣走多，，巨大今、明年獲利有機會優於預期，上調巨大今、明年獲利為19%、21%，目標價提高到220元，惟巨大的短線股價已大漲五成，建議採守勢觀望，評級由「買進」降至「持有」。

請繼續往下閱讀...

▲巨大集團在今年國際自行車展上展出的電動自行車，吸引國內外買家的目光。（圖／記者林敬旻攝）

巨大執行長劉湧昌表示，今年的自行車展開展第一天的人潮可觀，是近五年來最熱的一場，也為業者帶進可觀的國際訂單。近幾年來，巨大電動自行車業務年增率約在五成左右。

美利達主管表示，去年大陸市場的傳統自行車市場，景氣持續低迷、銷售規模再縮減，但出口歐、美兩大市場之高級自行車及電動車台數，則分別呈現18%及54%的年增長，顯示自行車產業在電動自行車驅動下，將展開新的成長趨勢。

▲受惠電動自行車在歐美市場熱銷，美利達去年稅前淨利達新台幣26億2,165萬元，年成長153.03%。（圖／記者林敬旻攝）

展望後市，巨大執行長劉湧昌表示，受惠電動自行車在歐美市場持續熱銷，帶動巨大今年第一季營收成長超過三成，預估電動自行車占全年營收占比，將從去年的19%一舉提升至25%，挹注公司營運成長可期。

美利達表示，去年美利達電動自行車出貨量約14.4萬輛，占集團總出貨量一成，但占整體營收約三成，今年估計出貨量達20萬至22萬輛，占營收比增至35%。