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申報扶養兄弟姊妹的子女　4點重要事項要注意

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▲報稅,納稅,個人綜合所得稅,所得稅,財政,國家財政,國稅局,排隊,人潮,臨櫃辦理。（圖／記者謝婷婷攝）

▲ 如民眾想以申報扶養兄弟姊妹的子女來節稅，有4點重要事項要注意。（圖／記者謝婷婷攝）

財經中心／綜合報導

報稅季節到來，許多人會想以申報扶養兄弟姊妹的子女來節稅，但民眾若想在個人綜合所得稅申報扶養兄弟姊妹的子女，並不是僅有同一戶籍或是匯款證明就好，最好取得小孩父母的同意書、醫療收據等文件，證明父母知悉其子女是由他人申報扶養，且確實有負擔照顧責任。

據《聯合報》報導，國稅局官員指出，若想申報扶養兄弟姊妹的子女，孩子的父母不能太有錢，若被查到父母有能力扶養子女，自然輪不到叔、姑、姨、舅等順位扶養小孩；此外，申報者若僅出示戶口名簿與匯款證明，並不能證明已盡扶養責任，扶養必須要負「照顧」責任，不是只給錢就好，若能出示醫療收據，就可以作為帶小孩去看病的證明，藉此凸顯有負照顧責任。

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申報者最好也可以提供小孩父母的代為扶養同意書，證明小孩父母同意且知悉自己的小孩會被親友申報扶養。但小孩的父母給予同意書之前，最好先確定沒有要申請低收入戶或中低收入戶補助，因為一旦子女被他人扶養，就無法通過社會局的補助審查。

申報扶養兄弟姊妹的子女，107年度個人免稅額是8萬8000元；若申報扶養三名外甥，免稅額就增加26萬4000元。如果適用稅率是5%，可以省稅1萬3200元。

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關鍵字：節稅,個人綜合所得稅,扶養,報稅

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