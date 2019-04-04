　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

妨害名譽案定讞周玉蔻判賠180萬　魏應充：魏家名譽損害不下於馬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 魏應充臉書。（圖／翻攝自Facebook／魏應充）

▲ 魏應充臉書貼文指出自己也是名譽受損的人。（圖／翻攝自Facebook／魏應充

財經中心／綜合報導

前總統馬英九與資深媒體人周玉蔻為妨害名譽之訴對簿公堂，全案於2日定讞，周玉蔻需賠償馬英九180萬元並刊登道歉聲明，另一方面，味全公司前董事長魏應充在今日發文指出，自己也是遭受名譽損害的人，並稱「我的善念已經被是非不明給吞噬」。

周玉蔻在2014年間，連續在個人臉書、政論節目直指馬英九團隊在2012年總統大選期間收受頂新集團2億元政治獻金，馬英九為此提出民事訴訟向周求償1千萬元，全案一審時，台北地方法院駁回馬英九之訴，周玉蔻不須賠償、道歉；而後馬英九不服判決提出上訴，高等法院二審合議庭認周玉蔻未經合理查證，導致馬英九社會評價與名譽受損，確實侵害馬英九之名譽權，因此判賠180萬並需刊登道歉聲明，周玉蔻不服再提上訴，但最高法院於2日駁回，全案判決定讞。

請繼續往下閱讀...

然而針對此案，魏應充在臉書發文指出，「大家只看到馬英九先生的妨害名譽官司勝訴，卻忽略掉我的角色。魏家是被指稱送錢的人，名譽的損害不下於馬先生。」並指出自己不提告不代表未來不會，稱自己的善念已經被是非不明給吞噬掉，只希望回歸到一般正常人都會追求的最起碼公義。

魏應充臉書全文

我喜歡與人為善，只是昨天這個判決，大家只看到馬英九先生的妨害名譽官司勝訴，卻忽略掉我的角色。魏家是被指稱送錢的人，名譽的損害不下於馬先生。

名嘴張口就說，媒體隨便就買單。

司法不告不理，當初沒有提告，不代表未來不會為了捍衛自身名譽提告。

長期「打不還手、罵不還口」，任人抹黑栽贓加重誹謗，我的善念已經被是非不明給吞噬掉 。我不是硬起來，我只是回歸到一般正常人都會追求的最起碼公義。

ET快訊
太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網：溝好深
板橋湳雅夜市要拆了！無預警公告「後段全歇業」

關鍵字：馬英九,周玉蔻,妨害名譽,味全,魏應充

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

申報扶養兄弟姊妹的子女　4點重要事項要注意

妨害名譽案定讞周玉蔻判賠180萬　魏應充：魏家名譽損害不下於馬

商務4張神卡回饋、機接大比拚　小資員工也受惠

緯創印度製造iPhone7　最快4月開始出貨

壞了！亞洲四小龍出口台灣仍居最末　全球第18

退休理財／美語老師維尼用4%法則　33歲提前退休

退休理財／怕領勞退金不夠　三招教你月月領息

Google臨時工福利爆表　最低時薪462元還有至少8天帶薪病假

愛買名牌包的月光族變理財Youtuber！看Selena如何用斜槓身份　創造每月六位數的被動收入

連續9年奪冠！　台灣再封全球最大半導體材料市場

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

暖心姐送色盲弟「神奇眼鏡」　戴上又驚又喜大喊：草好綠！

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

小黑誤闖田地遭嘉義伯持棍追打　30秒踹5次！網心疼：天佑毛小孩

申報扶養兄弟姊妹的子女　4點重要事項要注意

妨害名譽案定讞周玉蔻判賠180萬　魏應充：魏家名譽損害不下於馬

商務4張神卡回饋、機接大比拚　小資員工也受惠

緯創印度製造iPhone7　最快4月開始出貨

壞了！亞洲四小龍出口台灣仍居最末　全球第18

退休理財／美語老師維尼用4%法則　33歲提前退休

退休理財／怕領勞退金不夠　三招教你月月領息

Google臨時工福利爆表　最低時薪462元還有至少8天帶薪病假

愛買名牌包的月光族變理財Youtuber！看Selena如何用斜槓身份　創造每月六位數的被動收入

連續9年奪冠！　台灣再封全球最大半導體材料市場

談「政治議題」等清明才解鎖　潘恒旭微笑：明天才清明節

陸酸民調侃四川火災「烈士」紛落網　當局怒斥：人渣！

阿伯騎車小白狗「站後座」蘆洲到關渡　暖女4度喊母湯被嗆：這是訓練

「哄睡神器」一關掉寶寶就哭　她崩潰喊：是想逼死媽媽嗎？

晚上搭火車！對座「熱褲妹」猛伸辣腿　他羞炸：怎麼辦…老司機全笑了

中職二軍／羅力5局失1分　申皓瑋開轟悍將打爆桃猿

《台灣媽祖與馬祖》節目入圍艾美獎　主持人狂喜「歡迎媽祖來美國」

頻遭韓粉恐嚇　王浩宇兒童節怒嗆：求償20萬全捐育幼院

好評激推！桃園復古電影院早餐店　蛋餅一口咬下會爆出起司

中職／右手仍有瘀青　李振昌盼下周如期歸隊

財經熱門新聞

老闆拒給快檢舉！清明連假這2天..

街口結盟台新金　發行信用卡

三星拒絕提供提供晶片　5G i..

中油台塑調降油價　汽柴油降1角

兆豐證營業員替客戶代操　慘賠5..

薪資翻倍漲！正妹跳脫舒適圈改當..

美語老師維尼用4%法則　33歲..

台積電推5奈米平台　加速送樣

日宣布新年號日圓走貶「0.27..

市值1週蒸發345億　保險業3..

郵局不能領200元了！中獎發票..

默默變有錢！拒當月光族這招必學

注意！兒童節、清明節上班要給雙..

連續9年奪冠！　台灣再封全球最..

更多熱門

相關新聞

朱立倫喊話吳敦義：公開會面！徵召韓國瑜或辦初選

有意參選2020總統的前新北市長朱立倫辦公室4日表示，朱立倫的立場已經非常清楚，就是18個字，「兩個全力，徵召韓全力支持，辦初選全力以赴！」，也呼籲公開會談。

周玉蔻敗訴賠180萬元！馬英九回應了

被迫表態挺韓？侯友宜：誇張！制定遊戲先破壞遊規則

周玉蔻稱馬英九收2億元　判賠180萬確定

縣市長應表態挺韓？　侯友宜：不應當裁判又當鼓譟者

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：別放在我桌上

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

麥拉倫停車場趴地！　下坡秒擊毀

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女大生徵伴文：帥的話可以OO

安妮《玩很大》險走光！18禁畫面網看傻

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

小米掃地機器人4／4限時10元

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

女老師傳裸照調請男友　照片流出反求償9000萬

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面