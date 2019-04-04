妨害名譽案定讞周玉蔻判賠180萬　魏應充：魏家名譽損害不下於馬

▲ 魏應充臉書貼文指出自己也是名譽受損的人。（圖／翻攝自Facebook／魏應充）

財經中心／綜合報導

前總統馬英九與資深媒體人周玉蔻為妨害名譽之訴對簿公堂，全案於2日定讞，周玉蔻需賠償馬英九180萬元並刊登道歉聲明，另一方面，味全公司前董事長魏應充在今日發文指出，自己也是遭受名譽損害的人，並稱「我的善念已經被是非不明給吞噬」。

周玉蔻在2014年間，連續在個人臉書、政論節目直指馬英九團隊在2012年總統大選期間收受頂新集團2億元政治獻金，馬英九為此提出民事訴訟向周求償1千萬元，全案一審時，台北地方法院駁回馬英九之訴，周玉蔻不須賠償、道歉；而後馬英九不服判決提出上訴，高等法院二審合議庭認周玉蔻未經合理查證，導致馬英九社會評價與名譽受損，確實侵害馬英九之名譽權，因此判賠180萬並需刊登道歉聲明，周玉蔻不服再提上訴，但最高法院於2日駁回，全案判決定讞。

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然而針對此案，魏應充在臉書發文指出，「大家只看到馬英九先生的妨害名譽官司勝訴，卻忽略掉我的角色。魏家是被指稱送錢的人，名譽的損害不下於馬先生。」並指出自己不提告不代表未來不會，稱自己的善念已經被是非不明給吞噬掉，只希望回歸到一般正常人都會追求的最起碼公義。

魏應充臉書全文

我喜歡與人為善，只是昨天這個判決，大家只看到馬英九先生的妨害名譽官司勝訴，卻忽略掉我的角色。魏家是被指稱送錢的人，名譽的損害不下於馬先生。

名嘴張口就說，媒體隨便就買單。

司法不告不理，當初沒有提告，不代表未來不會為了捍衛自身名譽提告。

長期「打不還手、罵不還口」，任人抹黑栽贓加重誹謗，我的善念已經被是非不明給吞噬掉 。我不是硬起來，我只是回歸到一般正常人都會追求的最起碼公義。