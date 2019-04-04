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商務4張神卡回饋、機接大比拚　小資員工也受惠

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▲▼兆豐商務卡。（圖／兆豐銀提供）

▲▼兆豐商務卡。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

信用卡市場蓬勃發展，銀行目光也鎖定了法人也可以用的信用卡，而法人卡不只是嘉惠於老闆而已，也小到內部採購、出差也可以利用公司信用卡支付。而公司也可以依照內部的員工，給予不同的額度消費，不僅幫助公司財務透明，連小資員工也可望受惠。

然而現在企業使用的信用卡，主推有兆豐銀行、玉山銀行、國泰世華銀以及聯邦銀的商旅差旅卡。以兆豐的商務卡來說，國內消費現金回饋0.6%、國外最高為1.6%，首辦贈送免費的機場接送、若非就是機場接送費用380元起。玉山的信金卡部分，則以級距規劃，超過5萬元則回饋0.5%，5萬元以下則回饋0.2％，機場接送則628元起。

請繼續往下閱讀...

國泰世華銀則是差旅回饋，且不分國內外，刷本行商務卡支付全額公共運輸工具票款或80%以上旅遊團費，可享超值旅遊保險保障，若支付飯店住宿、國內外機票、火車票、高鐵車票、國道客運、租車費、加油金等，還可獲得最高0.5%現金回饋；機場接送則是628元起；聯邦銀行的回饋大約0.3%；機場接送為799元起。

銀行業者表示，公司卡、商務卡或者採購卡，公司一旦申請之後，大至公司間生意往來、小至公司內部物品採購或者員工出差，都憑信用卡支付。企業申請公司卡後，可視需要發給公司內部員工，並可依位階、職權給予不同額度，每筆消費也都將透過公司卡片諮詢管理系統被詳實記錄，未來可作為公司財務報表、議價等資料，以提高財務透明度。

▼商務卡比較表。（表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、以各銀行公布為準）

▲▼商務卡比較表。（表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、以各銀行公布為準）

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關鍵字：企業卡,兆豐,商務卡,照顧員工,神卡,兆豐,國泰世華,玉山,聯邦銀

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