壞了！亞洲四小龍出口台灣仍居最末　全球第18

▲財政部公布全球出口情形，台灣仍居亞洲四小龍之末。（圖／記者李毓康攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部根據世界貿易組織(WTO)最新公布全球商品統計，去（2018）年全球出口總值19.5兆美元，較上(2017)年增加9.8%，連續兩年正成長。

就全球排名來看，以中國大陸出口2兆4,870億美元居第一，占比12.8%，其後依序為美國占8.5%、德國8.0%、日本 3.8%，南韓出口金額6,049 億美元，占比3.1%，排名續居第 6，香港排名第8(滑落1名)，新加坡居第 15(滑落1名)，我國出口3,359億美元(占1.7%)，世界排名第18。亞洲四小龍出口值均創歷年新高，其中南韓首度突破6千億美元。

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▲全球出口金額排名表（圖／財政部提供）

就進口來看，去年全球進口總值19.9兆美元，亦增 10.1%，前5大進口國為美國、中國大陸、德國、日本及英國，香港及南韓分列第 8、第 9，新加坡第 16，我國進口 2,863 億美元，占全球比重1.4%，居第17名(前進2名)。

中國大陸出口 取代了德國、美國越居全球之首

觀察2008到2018年十年間主要國家出口的全球占比變化，中國大陸因積極推動經濟改革及擁有勞動優勢，自2009年起取代德國、美國躍居全球出口首位，近10年占比大幅提升3.9個百分點，美國增加0.6個百分點，南韓、香港受惠於新興市場崛起及區域貿易成長，占比分別提高0.5及0.6個百分點，我國出口比重小幅上升 0.1 個百分點，日本、德國出口占比則分別下滑1.0及0.9個百分點。

▼近十年，全球主要國家出口占比與變化。（圖／財政部提供）