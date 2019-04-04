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退休理財／美語老師維尼用4%法則　33歲提前退休

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▲33歲退休的Winnie，目前和老公帶著兩歲兒子環遊世界。（圖／Winnie提供）

▲33歲退休的Winnie，目前和老公帶著兩歲兒子環遊世界，下同。（圖／Winnie提供）

記者周康玉／台北報導

今年39歲的維尼（Winnie）退休近七年了。七年前，她和42歲的美籍丈夫Jeremy，在2012年、維尼33歲時達到財務自由，兩人用10年的時間存了3750萬新台幣，實現提早退休的夢想。

為什麼把退休目標設在3750萬？原來這一切歸功於她的分析狂老公Jeremy，找到了兩個公式（法則），把退休金目標清楚的算出來。第一就是「4%法則」，另一就是退休金安全提款率。

請繼續往下閱讀...

4%法則的原創作者是美國麻省理工學院（MIT）學者威廉班根（WilliamBengen），他分析長達75年的股市和退休案例，發現只要你退休的第一年，從退休金提取的本金不超過4.2%的花費，且把每年通膨率考慮進去，退休金到死都花不完。

另一個是根據美國三一大學（Trinity University）三位教授提出的退休金安全提款率，他們認為每年用退休本金的4%支付退休所需，如果本金可以支撐30年，這份退休組合有極大可能維持到永久，因此衍生出另一個公式，那就是每個月花費X12個月X25(年)=你需要的退休金。舉例來說，如果你一個月需要6萬元的生活費，6萬X12X25=1800萬。當時，維尼夫妻兩人就算出10年內要存到3000萬的金額。

外語系畢業的維尼出社會第一份工作是當英文老師，月薪33000元，隔年（當時23歲），她做了一個改變一生的決定，就是轉換跑道到科技公司當業務，也因此認識了她的工程師老公，當時兩人的月薪分別是3.3萬元新台幣與3,000美元（新台幣93000元）。

▲33歲退休的Winnie，目前和老公帶著兩歲兒子環遊世界。（圖／Winnie提供）

改變一生的理由不光是她遇到了終身伴侶，而是她選擇挑戰完全陌生的科技業。維尼說，對於公司她有求必應，經常加班到很晚。但也因此受到上司肯定，幾乎每年固定加薪。此外，他每三年就會跳槽，換到更大的公司，從海外業務轉為產品經理，最後進到美國電腦大廠戴爾（Dell）。維尼說，辭職那一年，她的月薪已逼近新台幣9萬元。

「不會就學、等於是幫自己加薪」，維尼認為，起步22K不代表一輩子都只能領這個薪水，機會要自己爭取。她很感謝當年的老闆，願意把機會給什麼都不會的她，「根本是花錢來教我做事的方法」，維尼對於當年轉換跑道的選擇感到很得意，夫妻兩個人在工作上最大的收穫，就是在10年間，薪水都是剛進職場的三倍左右。

光是幫自己加薪還不夠，賺來的存下來才是自己的，維尼和丈夫也成了瘋狂的省錢夫妻，工作的十年間，每個月的儲蓄都至少占了薪水七成以上。舉例來說，如果賺33000元，就會存23000元、如果賺6萬元、就至少存42000元，如果賺9萬元，就一定要存63000元。

在儲蓄過程中，夫妻兩人也透過投資報酬獲得更多儲蓄本金，投資標的更是單純到不行，經過幾次實驗，最後兩人將九成資金都投入美股ETF，選擇透明信賴度高的投資機構後，將七成資金投入美國市場、兩成投入總體國際股票指數、只有5%投到不動產信託指數。

維尼強調，想要達成財富自由，背後最大的支撐在於擁有「價值觀相近的另一半」；終於在她31歲那年，她辭職退休，老公繼續工作兩年，在她33歲那年正式達到財務自由。

▲33歲退休的Winnie，目前和老公帶著兩歲兒子環遊世界。（圖／Winnie提供）
 

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關鍵字：定期定額,資產配置,複利,基金,小資,退休理財

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