退休理財／怕領勞退金不夠　三招教你月月領息

▲國人在退休後平均有長達15-20年的生活，退休理財很重要。（圖／unsplash）

記者周康玉／台北報導

隨著勞退自選平台的議題發酵，退休理財備受關注。投信業者表示，透過「資產配置」、「有紀律投資」加上「複利效果」三招，可以極大化投資報酬率，每月領利息就可過生活。

根據內政部的統計資料，國人的平均壽命約80.45歲，面對退休後長達約15-20年的生活，存退休金、如何累積足夠的財富是每個人切身的問題。

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退休理財首要條件是要穩健，其次為長期投資，過度的波段操作往往得不償失。目前多數投資人大都選擇定期定額投資股票型基金，但投資迷思也不少，例如：股市波動大，定期定額才有感？只要長期投資，投資就一定有效果？或是選擇經濟成長率高的股市定期定額就對了？其實不盡然。

群益投信表示，以長期定期定額投資來說，其實全球優高收的表現並不輸同期的全球股市，統計1999年以來每月投資兩者，在歷經景氣循環、股市多空洗禮後，全球優先順位債累積報酬106.75%，全球股市則是103.22%，顯示出選對債券長期定期定額也是有不錯的報酬。

另外，很多人認為定期定額只要長期投資就一定有效果，其實這也是不盡然，選對標的更是關鍵。

群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤指出，以區域而言，定期定額投資全球股市相對穩健。以單一國家而論，成熟國家股市首選美國，新興市場股市聚焦印度與巴西。

此外，債券波動相對較小，且具到期償還本金之特性，就指數歷史走勢來看，長期而言穩定攀揚，優高收、新興債若定期定額的話也不必猜高點，長期來說報酬率也相對穩健成長，也不失為定期定額長期投資的好標的。

吳政澤強調，定期定額投資最常碰到一個問題是，如果剛好在波段高位定期定額，那該怎麼辦？定期定額會不會有時機選擇的問題？舉例來說，陸股今年大漲，現在看好陸股但又擔心投資在相對高位，這時候定期定額便是解決此煩惱的較佳方式之一。

以2015年的上海綜合指數為例，若當初選擇在5月底時的指數相對高位開始，於每月底進場定期定額投資，即便後續指數暴跌、累積報酬率轉負，但歷時約五個月後也能在當年的11月初損益兩平。

再以2016年5月底開始定期定額投資為例(目前指數本益比與當時相當)，至2018年前多數時間也能維持正報酬，期間內累積最高報酬率為12.87%，顯然定期定額在不確定性的情況下投資效益更佳。

在挑選投資標的時，很多投資人都會選擇經濟成長率高的股市定期定額，以新興股市跟成熟股市為例，2004年至2007年金融風暴前的經驗的確是GDP成長高的新興股市表現優於成熟股市，但金融海嘯後則反轉，其實GDP的成長與否也不等於股市表現，從定期定額累積報酬率走勢來看，新興股市要維持較佳表現所適用的期間「相對較短」，反觀成熟股市較經的起時間的考驗。

▼資料來源：Bloomberg，群益投信整理，圖點開放大。（資料日期：2003/3/31~2019/3/26）