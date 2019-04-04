東區羅姊看過來！柯文哲不等降租搶推「東區NEXT」　忠孝大串聯吸客

▲藝人羅霈穎曾向台北市長柯文哲喊話，要求救救東區。（圖／翻攝自羅霈穎、柯文哲臉書）

記者葉國吏／綜合報導

台北市東區受到全球經濟不景氣、網購衝擊，加上店租過高因素影響，榮景不像過往。東區許多指標性店家如永福樓、糖朝等陸續收攤，引發「東區沒落」話題。有「東區羅姊」之稱的羅霈穎還對此曾對台北市長柯文哲喊話求救。台北市長柯文哲有鑑於此，積極協助東區發展轉型，啟動「忠孝東區振興計畫」。

▲羅霈穎喊話柯文哲。（圖／翻攝自羅霈穎臉書、記者李毓康攝）

台北市長柯文哲日前曾經針對羅霈穎的發文回應，指出東區問題應該是西區繁榮所致，要解決就是刺激經濟總流量，目前已思考徵收「空店稅」，並說身為房東的羅霈穎應該是有好幾個店面沒租出去，「你問她要不要降房租，她一定也不要啊！」

▲台北市長柯文哲推出「東區NEXT」計畫。（圖／記者黃克翔攝）

不過柯文哲嘴巴說歸說，他還是展現行動派特色，於4月2日直接拜訪東區，並與當地多位里長、商圈組織幹部及店家等在地人士進行交流座談，聽取地方建議後納入後續施政規劃，並推動「忠孝東區振興計畫」。

▲柯文哲與東區店家商討交流意見。（圖／翻攝自Facebook／台北市商業處-猴呷猴七淘 in Taipei）

「忠孝東區振興計畫」將加強龍門、頂好兩大廣場照明、景觀設施等硬體改善，並透過舉辦公益市集等行銷活動，由專業輔導團隊進入，整合東區百貨、商家合作，共同串聯行銷、吸引民眾來東區逛逛。