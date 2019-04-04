讀字走天涯！小書店裡的大城市　5獨立書店陪你「走讀台灣」　

▲國立新竹生活美學館主辦的「讀字走天涯」閱讀推廣活動，與5家獨立書店合作，從4月6日至5月27日期間，辦理23場次講座，推廣全民閱讀。（圖／國立新竹生活美學館提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

由文化部指導，國立新竹生活美學館主辦的「讀字走天涯」閱讀推廣活動，2019年與基隆─見書店、新北─綠書店、桃園─瑯嬛書屋及分店天河書屋、新竹─筆耕小書店、苗栗─掀冊店等五家獨立書店合作，從4月6日至5月27日期間，辦理23場次講座，推廣全民閱讀；此外，更配合2019世界閱讀日「走讀台灣」主題，發掘在地小路徑，規劃19場次的走讀活動，凝聚在地文化。首場活動將於4月6日週六下午2時在新北市永和區「綠書店」舉辦，邀請大家一起從文字的鏡頭裡重新發現城市人文美景。

這次參與的「見書店」以一個臨海城市的角度出發，跳脫孤島思維，帶領讀者從走讀音樂會、小徑街拍、畫家旅行及鷹飛基隆等主題，探討人與海洋、人與自然的關係。而位於新北市永和區的「綠書店」推動分享二手書，在閱讀原創繪本與輕旅踏青之際，具體實踐綠能與環境教育。桃園市中壢區的「瑯嬛書屋」致力於性別平等和社區營造議題，在此次系列活動中藉由日常飲食刻劃各族群生活樣貌，更在古蹟、眷村等城市空間變遷過程裡，嘗試看見人的價值。「筆耕小書店」是新竹市區少數專屬卻不限於青少年及親子閱讀空間，梳理科技城自然人文地景，也有深切的社會關懷。

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苗栗苑裡的「掀冊店」宛如海風襲來，透過閱讀，結合藝文，開啟人們對於友善農業、農村面貌的想像與理解。這些在城市、小鎮裡佇立的小小書店，以文字連結著地方深厚情感；從在地汲取養分，也反饋在地更多元的文化滋養。

2019年的世界閱讀日，邀請您一起翻起城市的第一頁，各個伙伴書店們計劃一系列富有教育意義又有趣的城市走讀，以步行的方式深入了解在地人文及其特色：4月13日「筆耕小書店」《仙水壢的故事》，帶領各位探索竹科，重現新科技面貌下許多深刻歷史的痕跡；「掀冊店」籌備一場苑裡文化之旅，陪伴背井離鄉的漂流者，從那人來人往的車站啟程，凝視家鄉和自己；「見書店」邀請作家鄭栗兒，一起走讀她眼中的基隆；桃園「瑯嬛書屋」在5月底更舉辦了霄裡文化廊道走讀，由林煒舒老師帶領大家展開一日文化導覽，探查霄裡社歷經多元族群先後所留下的珍貴文化樣貌。

讓我們跟著文字一起去旅行吧！每場次活動皆免費參加，詳情請查詢：

官網https://www.nhclac.gov.tw/home、FB粉絲頁：https://www.facebook.com/goreadworld/

▲基隆市-見書店。（圖／見書店提供）

▲新北市-綠書店。（圖／綠書店提供）



▲桃園-瑯嬛書屋天河店。（圖／瑯嬛書屋天河店提供）

▲苗栗縣-掀冊店（圖／苑裡掀海風提供）