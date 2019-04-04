Google臨時工福利爆表　最低時薪462元還有至少8天帶薪病假

▲ Google計畫將為非正職員工提供更多福利。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

Google週二（4/2）表示，它將為其在美國擴增的所有非正職勞動力增加福利，包含提供全面的醫療保險、15美元（約462元台幣）的最低工資、12週的育嬰假以及至少8天的帶薪病假。此舉是Google在員工和其他工作人員的抗議之後，新增推動的公司福利政策。

據外媒The Verge報導，Google長期依賴於大量的臨時工、供應商和合約工，其中許多人是由第三方提供的，並且沒有與全體Google員工擁有相同福利。這種差異導致人們呼籲Google應該要為工人創造更好的條件。據《衛報》報導稱，已有900多名員工簽署了一封信，要求福利也要擴展至臨時工，因為這些臨時工的工作合約被縮短了。

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外媒The Hill首先報導了政策變化的細節，在宣布這些變化的聲明中，Google表示它將要求提供臨時和供應商員工的公司提供醫療保健福利，包括心理健康、兒科、口腔和牙科服務，以及至少八天的帶薪病假；雇傭者還需要向工人支付至少15美元的時薪，並且每年提供5,000美元的學費核銷。

Google表示，工資要求將在今年年底生效，醫療保健要求將在2022年之前開始。但技術工人聯盟已經組織了科技行業工人，批評了這項時程表。該組織在一條推文中說：「今天公佈的變化不適用於現在工作的任何人，工人們不能等待數年才支付租金、看醫生和照顧家人。」

據報導，Google擴大的勞動力佔其員工人數的一半左右。一群工人去年在給Google首席執行長Sundar Pichai的公開信中表示，「即使我們與全職員工做同樣的工作，這些工作通常也無法提供生活工資，往往只能提供最低限度的福利，不僅影響我們，也影響我們的家庭和社區。」