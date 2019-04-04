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三星拒絕為蘋果提供晶片　iPhone升級5G至少等到2021

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▲iPhone XS Max金色版開箱實測 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ 瑞銀分析師指出，蘋果的5G iPhone至少要等到2021 。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

瑞銀分析師在一份投資報告中表示，蘋果可能無法在2020年推出5G iPhone，其原因是蘋果缺乏5G晶片，而三星也回絕了向蘋果提供晶片的請求，估計蘋果發展5G手機至少要等到2021。

綜合外媒報導，瑞銀（UBS）分析師蒂莫西·阿庫裡（Timothy Arcuri）週二（4/2）在給投資者的一份報告中表示，「蘋果可能無法在2020年推出5G iPhone」，而此種可能性就目前情況來說越來越大。

請繼續往下閱讀...

根據Arcuri的說法，延後發展5G的原因來自蘋果缺乏與5G兼容的智慧型手機處理晶片。 Arcuri表示，瑞銀並不認為英特爾會提供晶片，「而三星或聯發科對蘋果來說都不是可能的解決方案」。

雖然蘋果有意使用三星的5G基頻晶片，但是卻被三星回絕，理由是目前的產能不足。市場人士指出，在目前三星的Galaxy S10將推出5G版本，而在南韓市場正式開通5G網路的情況下，三星的確可能無暇顧及蘋果的訂單。此外，因為三星與蘋果一直以來都處於對立狀態，或許三星不想讓蘋果這麼快追上其在5G領先的優勢，也是三星回絕蘋果的可能原因之一。

他認為蘋果公司5G布局的目標是2021年，儘管這仍然存在有巨大的技術障礙。

瑞銀認為，明年缺乏支持5G功能的iPhone對蘋果來說並不好，且可能會傷害蘋果手機銷售，但延遲發展5G的影響，可能會因客戶更換老款iPhone的速度減慢而減輕，Arcuri表示，大量需要更換舊iPhone的用戶「應該可以減輕任何潛在的影響」。據瑞銀估計，iPhone的有效升級率約為3~4年，Arcur補充，「儘管明年缺乏5G手機將是近期的逆風，但我們的安裝基礎和更換分析表明，iPhone最終可以長期增長。」

目前，瑞銀對蘋果的買入評級為每股215美元。

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關鍵字：蘋果,Apple,iPhone,5G,三星,Samsung,晶片

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