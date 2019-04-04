愛買名牌包的月光族變理財Youtuber！看Selena如何用斜槓身份　創造每月六位數的被動收入



▲理財Youtuber Selena擁有四個斜槓身份，每月光靠網路跟房地產投資就創造六位數收被動收入。（圖／Selena提供）

記者劉姵呈／台北報導

你一定看過許多美妝、搞笑、遊戲或是開箱評測型的Youtuber，甚至近幾年來知識型的Youtuber像是阿滴英文、理科太太也頗受歡迎，但你一定較少看到專門分享「理財」的Youtuber吧！許多人對理財教學的既定刻板印象停留在一個「年紀較大」或是「男性」的講者，但《ETtoday新聞雲》特別專訪到一位年僅31歲的正妹Selena，她就是一位專門分享投資理財的Youtuber，短短一年多的時間，不但擁有5萬粉絲訂閱數，同時她也是多重身分的斜槓青年，每月被動收入高達六位數，一起來看她是如何做到的吧！

Selena白天正職是一名科技公司的業務，她還是一個小有名氣擁有5萬粉絲訂閱數的理財Youtuber，也因此開了線上課程，創立一套系統教新手投資理財；而去年底她又多了一個斜槓，那就是一個擁有國內外2間房地產的包租婆。光靠後面三個斜槓身份，為Selena創造的被動收入，每月就有六位數，等於不用上班每月就會有10萬至20萬進帳，多麼令人羨慕啊！

▼Selena在美國大學畢業，卻無法順利在當地工作。（圖／Selena提供）



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立志學好理財的人生轉折點

但Selena說，其實過去和現在的她有很大的轉變，要從三年前說起。「我以前是一個享樂主義的人，很追求表面的東西，像是很愛買名牌包跟出國旅行，加上家裡的經濟狀況也不錯，我有多少錢就花多少錢。」很多人都以為她是典型的「人生勝利組」，但後來因為因為想要待在美國工作創業，卻因為發現在父母沒有辦法資助，且任何簽證花費都需要錢的狀況下，才明白靠別人沒有用，不是自己的錢不能隨心所欲的運用。這讓Selena第一次體會到「沒錢就沒選擇權」的衝擊。

從美國鎩羽而歸後，Selena開始全心投入學習理財知識，「三年來，我沒有任何休閒娛樂，下班後回家就是看書再自修，最瘋狂的是一天會看完一本理財書，然後每個假日也都會排滿投資理財講座或課程，繳的學費都夠一個人生活一年！」而她也開始學習到「延遲享樂」，最初用六帳戶理財法，先強迫自己存錢，分辨什麼東西該花、什麼不該花，且每個月自動扣款強迫儲蓄，「學會把每一筆賺到的錢，先拿去創造被動收入，再去享樂犒賞自己！」

▼Selena獲得五萬訂閱後參加YouTube頒獎。（圖／Selena提供）

當Youtuber遇到的困難

在台灣，理財Youtuber佔非常少數，而Selena更是當中極少數全部的影片都在分享投資理財的網紅，她當初創立「Ms.Selena」這個頻道，起初只是因為自己的偶像就是美國電視脫口秀主持人歐普拉，覺得自己的人格特質跟她很相似，再加上當時她發現現在是自媒體的時代，所以想要透過影片分享來發展另一個興趣。沒想到，透過自己跟網友分享工作、生活與理財觀念、還有一些較生活化與實用性高的議題，吸引到許多粉絲訂閱。

Selena說，現在網路的平台很方便，而且用一隻手機跟相機就能夠拍照錄影，但想要能創作實用性高且有創意的內容，吸引死忠粉絲卻不是那麼容易。一開始，她平均上傳一支完整的影片，前前後後大約要花上10個小時。即便連喜愛表演的她，一個人面對沒有觀眾的鏡頭，仍是很生疏，講話常常打結，常常發現整趟錄下來都不滿意；於是她土法煉鋼，先寫好企劃，規劃每一個分鏡，再寫逐字稿，不斷地反覆練習，到了後期，她不僅學會了如何正確的傳遞她想分享的資訊，也學會了如何拍片、精進自己的剪輯技巧。



▲Selena一開始花很多時間在學習拍片跟剪輯。（圖／Selena提供）



而其實不僅僅是內容的創作是種挑戰，也因為訂下一周至少要上傳兩支影片，所以Selena說她必須大量的閱讀以及進修。但儘管她認真的準備，當一個網紅依舊會受到網友的挑戰。「印象最深刻就是有一次有一個酸民留言罵我："這樣也能開課！"，甚至叫大家"不要花錢買她的課程，去看書就好了！"等等的留言，但我也理性的回覆告訴他："時間就是金錢，或許看書是一種學習的方式，但每個人達成目標的時間不同，或許有些人能利用瑣碎的時間看影片學習會更有效。"」

甚至也有網友用不理性的留言抨擊她的外表，還有批評她邀請人來頻道訪談宣傳覺得過於商業化，但Selena說，這是一個網路時代，大家有發表自己意見的權利，且網紅也可以透過這個方式去思考自己的內容適切性，以及有無自己沒有注意到但還需要改進的地方。而因為有批評才有進步的空間，但卻也有網友給予正面的鼓勵與支持，甚至主動給予問題回饋，也更加確立了Selena分享投資理財的信心。



▲Selena認為網友的鼓勵跟批評都是進步的動力，每天要不斷地挑戰自己。（圖／Selena提供）

每一個斜槓身份都要能創造更多的資源

Selena說，薪水不高的時代，很多人都有斜槓身份，但多重兼職並不代表斜槓，她認為，每一個斜槓身份都應該是要能為自己帶來被動收入，而不是大把花時間投入每一份額外工作累死自己。像她是業務就擁有較彈性的時間可以拍片，但若光靠廣告跟被動的等待業配，能創造的收入太少了，因此Selena開始發明自己的理財系統，當她還在幾千訂閱的時候就開始做線上課程，幫助投資新手回答問題，再根據自己不斷的累積經驗與進修，加入課程的內容當中。

「我一直都認為保持時間的彈性是很重要的事情，相同的時間你不會被綁死，且可以做更多事，專注提升自己的專業能力，又可以創造收入。」Selena認為，利用零碎的時間去學習是一件很棒的事，因此她之所以投資房地產當包租婆，也是因為這項投資，只要初期辛苦一點找物件，且在一切合乎法規的運作下改裝，再出租給好的房客，就可以不必時時刻刻提心吊膽的擔心漲跌獲利，又能創造每月穩定的收入。

Selena也鼓勵所有想要變的更好的人，「我覺得投資理財不代表要變的多有錢，而是要拿回你的人生選擇權，懂得創造被動收入，就不用強迫自己做不喜歡的事情！」看完她的勵志故事，相信有一天，你也可以跟她一樣，用自己的斜槓身份，創造更多人生價值。

▼Selena認為創造自己的被動收入，才能拿回自己人生的選擇權。（圖／Selena提供）