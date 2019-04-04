　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

愛買名牌包的月光族變理財Youtuber！看Selena如何用斜槓身份　創造每月六位數的被動收入

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼理財Youtuber Selena生活照。（圖／Selena提供）
▲理財Youtuber Selena擁有四個斜槓身份，每月光靠網路跟房地產投資就創造六位數收被動收入。（圖／Selena提供）

記者劉姵呈／台北報導

你一定看過許多美妝、搞笑、遊戲或是開箱評測型的Youtuber，甚至近幾年來知識型的Youtuber像是阿滴英文、理科太太也頗受歡迎，但你一定較少看到專門分享「理財」的Youtuber吧！許多人對理財教學的既定刻板印象停留在一個「年紀較大」或是「男性」的講者，但《ETtoday新聞雲》特別專訪到一位年僅31歲的正妹Selena，她就是一位專門分享投資理財的Youtuber，短短一年多的時間，不但擁有5萬粉絲訂閱數，同時她也是多重身分的斜槓青年，每月被動收入高達六位數，一起來看她是如何做到的吧！

Selena白天正職是一名科技公司的業務，她還是一個小有名氣擁有5萬粉絲訂閱數的理財Youtuber，也因此開了線上課程，創立一套系統教新手投資理財；而去年底她又多了一個斜槓，那就是一個擁有國內外2間房地產的包租婆。光靠後面三個斜槓身份，為Selena創造的被動收入，每月就有六位數，等於不用上班每月就會有10萬至20萬進帳，多麼令人羨慕啊！

▼Selena在美國大學畢業，卻無法順利在當地工作。（圖／Selena提供）
▲▼理財Youtuber Selena生活照。（圖／Selena提供）

請繼續往下閱讀...

立志學好理財的人生轉折點

但Selena說，其實過去和現在的她有很大的轉變，要從三年前說起。「我以前是一個享樂主義的人，很追求表面的東西，像是很愛買名牌包跟出國旅行，加上家裡的經濟狀況也不錯，我有多少錢就花多少錢。」很多人都以為她是典型的「人生勝利組」，但後來因為因為想要待在美國工作創業，卻因為發現在父母沒有辦法資助，且任何簽證花費都需要錢的狀況下，才明白靠別人沒有用，不是自己的錢不能隨心所欲的運用。這讓Selena第一次體會到「沒錢就沒選擇權」的衝擊。

從美國鎩羽而歸後，Selena開始全心投入學習理財知識，「三年來，我沒有任何休閒娛樂，下班後回家就是看書再自修，最瘋狂的是一天會看完一本理財書，然後每個假日也都會排滿投資理財講座或課程，繳的學費都夠一個人生活一年！」而她也開始學習到「延遲享樂」，最初用六帳戶理財法，先強迫自己存錢，分辨什麼東西該花、什麼不該花，且每個月自動扣款強迫儲蓄，「學會把每一筆賺到的錢，先拿去創造被動收入，再去享樂犒賞自己！」

▼Selena獲得五萬訂閱後參加YouTube頒獎。（圖／Selena提供）▲▼理財Youtuber Selena生活照。（圖／Selena提供）

當Youtuber遇到的困難

在台灣，理財Youtuber佔非常少數，而Selena更是當中極少數全部的影片都在分享投資理財的網紅，她當初創立「Ms.Selena」這個頻道，起初只是因為自己的偶像就是美國電視脫口秀主持人歐普拉，覺得自己的人格特質跟她很相似，再加上當時她發現現在是自媒體的時代，所以想要透過影片分享來發展另一個興趣。沒想到，透過自己跟網友分享工作、生活與理財觀念、還有一些較生活化與實用性高的議題，吸引到許多粉絲訂閱。

Selena說，現在網路的平台很方便，而且用一隻手機跟相機就能夠拍照錄影，但想要能創作實用性高且有創意的內容，吸引死忠粉絲卻不是那麼容易。一開始，她平均上傳一支完整的影片，前前後後大約要花上10個小時。即便連喜愛表演的她，一個人面對沒有觀眾的鏡頭，仍是很生疏，講話常常打結，常常發現整趟錄下來都不滿意；於是她土法煉鋼，先寫好企劃，規劃每一個分鏡，再寫逐字稿，不斷地反覆練習，到了後期，她不僅學會了如何正確的傳遞她想分享的資訊，也學會了如何拍片、精進自己的剪輯技巧。

▲▼理財Youtuber Selena生活照。（圖／Selena提供）
▲Selena一開始花很多時間在學習拍片跟剪輯。（圖／Selena提供）

而其實不僅僅是內容的創作是種挑戰，也因為訂下一周至少要上傳兩支影片，所以Selena說她必須大量的閱讀以及進修。但儘管她認真的準備，當一個網紅依舊會受到網友的挑戰。「印象最深刻就是有一次有一個酸民留言罵我："這樣也能開課！"，甚至叫大家"不要花錢買她的課程，去看書就好了！"等等的留言，但我也理性的回覆告訴他："時間就是金錢，或許看書是一種學習的方式，但每個人達成目標的時間不同，或許有些人能利用瑣碎的時間看影片學習會更有效。"」

甚至也有網友用不理性的留言抨擊她的外表，還有批評她邀請人來頻道訪談宣傳覺得過於商業化，但Selena說，這是一個網路時代，大家有發表自己意見的權利，且網紅也可以透過這個方式去思考自己的內容適切性，以及有無自己沒有注意到但還需要改進的地方。而因為有批評才有進步的空間，但卻也有網友給予正面的鼓勵與支持，甚至主動給予問題回饋，也更加確立了Selena分享投資理財的信心。

▲▼理財Youtuber Selena生活照。（圖／Selena提供）
▲Selena認為網友的鼓勵跟批評都是進步的動力，每天要不斷地挑戰自己。（圖／Selena提供）

每一個斜槓身份都要能創造更多的資源

Selena說，薪水不高的時代，很多人都有斜槓身份，但多重兼職並不代表斜槓，她認為，每一個斜槓身份都應該是要能為自己帶來被動收入，而不是大把花時間投入每一份額外工作累死自己。像她是業務就擁有較彈性的時間可以拍片，但若光靠廣告跟被動的等待業配，能創造的收入太少了，因此Selena開始發明自己的理財系統，當她還在幾千訂閱的時候就開始做線上課程，幫助投資新手回答問題，再根據自己不斷的累積經驗與進修，加入課程的內容當中。

「我一直都認為保持時間的彈性是很重要的事情，相同的時間你不會被綁死，且可以做更多事，專注提升自己的專業能力，又可以創造收入。」Selena認為，利用零碎的時間去學習是一件很棒的事，因此她之所以投資房地產當包租婆，也是因為這項投資，只要初期辛苦一點找物件，且在一切合乎法規的運作下改裝，再出租給好的房客，就可以不必時時刻刻提心吊膽的擔心漲跌獲利，又能創造每月穩定的收入。

Selena也鼓勵所有想要變的更好的人，「我覺得投資理財不代表要變的多有錢，而是要拿回你的人生選擇權，懂得創造被動收入，就不用強迫自己做不喜歡的事情！」看完她的勵志故事，相信有一天，你也可以跟她一樣，用自己的斜槓身份，創造更多人生價值。

▼Selena認為創造自己的被動收入，才能拿回自己人生的選擇權。（圖／Selena提供）▲▼理財Youtuber Selena生活照。（圖／Selena提供）

ET快訊
孫鵬低頭哭了！　淚訴赴美救子「不知道明天會發生什麼」
3同學逃下巴士留她一人！12歲女童遭6男性侵「開到總站才發現
Roy Kim證實散播淫片　教授爸「剩1年退休」道歉：是我的
OL掃墓左眼爆痛「視力剩0.1」　眼皮翻開藏4隻「帶刺汗蜂」

關鍵字：理財,投資理財,小資理財,理財Youtuber,網紅,Selena

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台積電、鴻海續揚　台股開盤驚驚漲34.87點測試10,700關卡

大飲二次重訊仍交待不清、違反重大訊息規定　證交所開罰5萬元

外資持股比重達4成　證交所將領22家上市櫃公司董總赴港引資

連假前買盤觀望　台股驚驚漲終場險守10,700點關卡

央行金庫揭密！黃金儲備全球排第13名　金價上漲市值破5,200億元　

美元強勢、歐元狂貶　3月外匯存底連創5個月新高

指數投資太夯！證交所宣布29日起　納入ETF、ETN異常監視標準

Google臨時工福利爆表　最低時薪462元還有至少8天帶薪病假

愛買名牌包的月光族變理財Youtuber！看Selena如何用斜槓身份　創造每月六位數的被動收入

連續9年奪冠！　台灣再封全球最大半導體材料市場

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

暖心姐送色盲弟「神奇眼鏡」　戴上又驚又喜大喊：草好綠！

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

《小美好》姊妹劇來了！　「187學霸❤氧氣少女」初戀日常閃炸

Google臨時工福利爆表　最低時薪462元還有至少8天帶薪病假

愛買名牌包的月光族變理財Youtuber！看Selena如何用斜槓身份　創造每月六位數的被動收入

連續9年奪冠！　台灣再封全球最大半導體材料市場

專家教戰！賞櫻必備旅日神卡　挑選必知3大重點

臉書又出包！　5.4億用戶個資全被看光光

兆豐證營業員替客戶代操　慘賠500萬元被免職

三星拒絕為蘋果提供晶片　iPhone升級5G至少等到2021

正妹跳脫舒適圈改當壽險業務員　學業、事業兩頭燒1年後薪資翻倍漲

老闆拒給快檢舉！兒童節、清明節上班有雙倍薪　打工族時薪300元起跳

商業周刊／龍頭市值1週蒸發345億只是開端？保險業3困局

基隆童話藝術節連假歡樂登場　大型巨偶及巴士扭蛋機放送

美國洪水肆虐農業損失逾924億　豆農損失慘重

缺席同事婚禮「秒被開除」...她傻眼以為愚人節　老闆冷回：這是規矩

面臨50項謀殺罪+39項殺人未遂！　紐西蘭恐攻嫌犯5日出庭受審

準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

小貓看醫生好自在　打針完「舔肉球洗臉」：一塊小蛋糕

旅途中遇瘦弱病黃狗！　他開1100英里衝回收容所領養

全球第一隻「人工授精」美洲虎寶寶　出生2天就被親媽吃掉！

隨便拍都美！雲林打卡熱點　粉紅城堡、水漾森林教堂超夢幻

汶萊「亂石砸死同志」新法上路　外交部警示：適用外國人

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

財經熱門新聞

老闆拒給快檢舉！清明連假這2天..

街口結盟台新金　發行信用卡

三星拒絕提供提供晶片　5G i..

薪資翻倍漲！正妹跳脫舒適圈改當..

中油台塑調降油價　汽柴油降1角

日宣布新年號日圓走貶「0.27..

默默變有錢！拒當月光族這招必學

台積電推5奈米平台　加速送樣

市值1週蒸發345億　保險業3..

注意！兒童節、清明節上班要給雙..

兆豐證營業員替客戶代操　慘賠5..

郵局不能領200元了！中獎發票..

4千人軍團掃廁所掃到登興櫃

2012年領勞保年金者今年要「..

更多熱門

相關新聞

「捨命生子」網紅逝世！丈夫回應了

大陸42歲網紅作家吳夢，因患有肺動脈高壓症，在懷孕生子後不到一年便逝世，享年43歲。吳夢的主治醫生、肺移植專家陳靜瑜在微博發文，作家真正死因是因為拒絕必要的用藥治療才會釀禍。網友對此氣憤地說「活該」，不過吳夢丈夫昨（3）日緊急跳出來反駁「傳言不屬實」。

喊窮喊假的！私房錢小富婆TOP5

網紅作家「捨命生子」享年43歲　網罵翻

賴清德9日合體館長直播　暗中較勁蔡英文？

6檔台股基金今年來漲兩成　

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

麥拉倫停車場趴地！　下坡秒擊毀

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：別放在我桌上

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女大生徵伴文：帥的話可以OO

安妮《玩很大》險走光！18禁畫面網看傻

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

小米掃地機器人4／4限時10元

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

洞窟驚見白骨　4探險愛好者揭破命案

09：56台東規模5.2地震　高屏最大震度4級

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面