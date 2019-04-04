老闆拒給快檢舉！兒童節、清明節上班有雙倍薪　打工族時薪300元起跳

▲清明4天連假到來，不少勞工必須堅守崗位，薪資要這樣算才不會被慣老版坑錢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

清明4天連續假期到來，不少人都有出國趴趴走的計畫，但也有不少勞工需要堅守工作崗位，不過薪資究竟該如何計算才合理？勞動部表示，兒童節、民族掃墓節是屬於國定假日，若在今天（4日）、明天（5日）出勤工作，雇主必須依法加倍給工資。

依照《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，雇主應照給工資。勞動部表示，兒童節（4月4日）、民族掃墓節（4月5日）都是國定假日，雇主若徵得勞工同意在今天出勤，不論上班幾小時，必須給加倍工資。舉例來說，這名勞工日薪是1500元，加倍工資就需再另加給1500元，而打工族起薪則為300元起跳。

請繼續往下閱讀...

▲雇主若不給薪、不給假違反勞基法，勞工可檢附相關事證，向勞政機關或撥打1955專線申訴。（示意圖／記者張一中攝）

不過，如果兒童節、民族掃墓節當天恰好就是勞工原本「一例一休」的例假或休息日，老闆必須擇日讓勞工補假一日。除了補假一日外，若休息日當天還需要勞工上班的話，薪資必須以原來休息日的標準給加班費；至於如果勞工在改天國定假日的補假日上班的話，雇主要按加倍發給的標準，加給一天的加班費。

至於休息日加班費計算方式，工作時間如果在1至2小時者，工資按照平日每小時工資額另再加給1又3分之1，工作時間3小時至8小時者，另再加給1又3分之2以上。

勞動部提醒，兒童節、民族掃墓節為國定假日，事業單位應依法辦理，若違反相關規定，可開罰2萬至100萬元不等，勞工可檢具相關事證，向當地勞工行政主管機關或撥打1955專線申訴，將有專人進一步處理，千萬別忽略自身權益。