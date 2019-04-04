正妹跳脫舒適圈改當壽險業務員　學業、事業兩頭燒1年後薪資翻倍漲

▲今年28歲的Vivi勇敢跳脫舒適圈，從行政內勤人員轉換成壽險業務員，走過撞牆期後薪資翻倍漲。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

「目前大環境仍處於不穩定狀況，房市價格下修，建議可選擇儲蓄險、美元定存等金融商品，才能在穩定中獲得利潤。」針對不同客戶群，提供專業理財建議的Vivi，1年多前勇敢跳脫舒適圈，轉戰高壓、業績導向的業務工作，如今薪資翻倍漲，晉升百萬年薪一族，羨煞不少同儕。

外型亮眼、親和力十足的Vivi回想起剛入社會前幾年，畢業後馬上踏入壽險公司擔任行政內勤，起薪是2萬6000元，4年後薪水也逐步成長至天花板5萬5000元，原先想就這樣安穩度日，不過在主管鼓勵之下，她勇敢跳脫舒適圈，下定決定轉換部門。

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▲轉換跑道初期，事業、學業兩頭燒，每天至少花上15個小時在學習新知也不喊苦。（示意圖／記者張一中攝）

Vivi說，轉換跑道初期，家人一致反對她放棄穩定內勤工作，追求壓力大、挑戰度高的業務工作，認為這並不是一個明智的選擇，然而轉行前3個月，也正如親友預期，成交保單僅個數位。

不過，擁有內勤工作經驗的她，對金融產品具有一定程度了解，因此積極考取投資、理財、產險及壽險等4張執照，同時去年更獲得輔大EMBA學位，努力提升專業能力，帶動業績成長。

Vivi表示，當時學業、事業兩頭燒，每天至少花上15至18小時補充相關知識，儘管過勞又爆肝，但憑著想一圓買房夢想的執念，1年後薪資翻倍漲，同時也加入百萬年薪的行列，感謝自己當初轉行的決定。