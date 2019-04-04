專家教戰！賞櫻必備旅日神卡　挑選必知3大重點

▲不少民眾已規劃近期到日本賞櫻。（圖／記者賴文萱攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

日本櫻花開了！緊接著迎來4天連假，許多民眾計劃赴日賞櫻，各家銀行也祭出許多刷卡優惠，向哈日族招手。這麼多神卡要怎麼挑？Money101台灣董事總經理周純如建議可以掌握3大重點，除了比較現金回饋率，還要看店家優惠跟周邊福利。

日本近年來成為國人出國目的地第一名，2018年赴日旅遊人次就高達482萬人次。根據日本觀光廳統計，國人去(2018)年於日本觀光所帶來的效益就高達5839億日圓(相當於1655億台幣)。

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Money101台灣董事總經理周純如表示，日本是國人最愛的海外旅遊地，無論是大啖美食或是採買藥妝、家電，民眾消費的意願都相當高，若能善用金融支付工具，不僅能賺進現金回饋，再享許多購物、觀光、機場服務等好康。

如何挑選旅日神卡？周純如提出三大重點：

1.比較日本消費的現金回饋率：由於在國外刷卡發卡銀行都會收取1.5%海外交易手續費，選擇回饋率越高的信用卡就能賺進越多的回饋。

2.採購藥妝、家電，或是觀光旅遊是否享有折扣：民眾只要刷指定信用卡、出示悠遊卡等，購物結帳都可立即享至少3%以上的折扣，指定觀光景點也能有購票優惠或是贈送小禮物。

3.卡片是否有旅行周邊福利：像是免費吃到飽WiFi機、機場貴賓室、機場接送等等，為旅行省下不少開銷。

北富銀行3月底新推出「OMIYAGE卡」，針對日本旅遊中毒者有5大亮點，第一，日本消費享3%現金回饋，無上限。值得注意的是回饋金效期，持卡人若選擇「刷卡金」回饋，次期未折抵完畢將歸零；選擇「LINE Points」回饋，點數效期則有180天。

第二，在指定商家享購物折扣，像是藍瓶咖啡消費享10%回饋、KLOOK網站全日本產品95折等。第三，新戶首刷禮任刷5筆不限金額，就送出價值約566台幣的日本交通票卡。第四，持卡人每月任刷1筆不限金額且登錄，即享台灣大4G吃到飽2日日本漫遊通免費優惠，或是特樂通日本WiFi不限流量5日享395元優惠價。第五，與JCB國際發卡組織合作發卡，享有日本免費機場貴賓室、北海道新千歲國際機場巴士購票8折、松本清藥妝店最高享5%折扣等。

▲ 北富銀「OMIYAGE卡」。（圖／記者戴瑞瑤攝）

周純如也補充，市場上提供日本消費高現金回饋的信用卡還有「上海簡單卡」，3%現金回饋無上限；「台新FlyGo」卡，2.8%現金回饋無上限；「中信LINE Pay卡」，2.8% LINE Points回饋無上限；「星展炫晶御璽卡」、「華南享利樂活combo卡」、「陽信曜晶卡」也有2.5%現金回饋無上限。

樂天信用卡也是口碑款旅日神卡，特色是持卡人只要登錄活動，無名額限制即享日本消費手續費回饋，每期回饋上限5000元，雖然無法賺到額外回饋，但至少無須再多付海外交易手續費；此外，樂天卡也提供100多種日本購物折扣以及新卡友首刷可獲得免費5天WiFi機吃到飽。

挑選旅日神卡，各家發卡銀行合作的國際發卡組織也很重要。周純如表示，赴日旅遊購物，JCB信用卡的結算匯率相比MasterCard、VISA來的優惠，因為MasterCard、VISA需要經過兩次換匯(日圓兌美金，美金兌台幣)；JCB由於是日本的國際發卡組織，提供持卡人的日本旅遊好康相當豐富，像是累積消費滿2萬日圓（含稅）可參加抽獎、藥妝店購物折扣、高空觀景台購票折扣等。

▼ 「台新FlyGo」卡海外2.8%現金回饋無上限。（圖／台新銀行提供）

