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理財周刊／無基之彈有機可趁？

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

林友銘
．現任：天安信達投顧負責人
．學歷 ：台大經濟系、政大貿研所
．經歷：第一投顧執行長、天富投顧副總經理、元富證券投顧經理、統一證券投顧主任、社區大學特聘講師、非凡雜誌特約主筆、工商時報專欄主筆、三立電視台理財有方特約來賓、非凡電視台股市現場特約來賓
．理周教育基金會、理周教育學苑講師
．專長：國經趨勢解讀、產業週期理論、個股籌碼分析


台股自一月四日見到九三一九點後一路青雲直上，一條龍式的漲法在三月二十二日前漲得基本教義派開始懷疑人生，在是否倒戈「初升段」門派間舉棋不定，操作起來自然吃這個也癢吃那個也癢每多掣肘。

台股本波強漲是不是「初升段」的徵兆是本文所欲探討的主題。而無基之彈背後意涵到底是小三變正宮？抑或黃粱一夢誤會一場？以下試從技術對照總經雙面向加以抽絲剝繭。

【最好的狀況是二○一一年第二次歐債危機案例】

請繼續往下閱讀...

這波漲勢對於心中投「初升段」一票的投資人而言，最可援引的案例是二○一一年九二二○至六六○九點然後回升至二○一五年一○○一四點這段波型。圖一是現今技術面與當時的對照。乍看之下，相似度高達九○％。

就波浪理論，多頭式的回檔走ABC模式。其中可以是Ａ走三浪、Ｂ走三浪、Ｃ走五浪的延伸型態。二○一一年當時回檔原因是第二次歐債危機，ABC修正後隨著寬鬆資金及美國強勁經濟數據支撐下，美股帶領全球股市繼續創高，台股也順勢回升突破九二二○，隨後見到二○一五年的一○○一四點。

二○一八年回檔模式是基於美國縮表及中美貿易大戰。接下來只是因為美國暫緩升息以及貿易戰擱置，就讓指數上漲突破年線。是以技術派人士認為這是強力多頭回升訊號，線型會說話，線型也會領先基本面。

【最壞的狀況是二○○七年金融大海嘯案例】

強力上漲回到年線是不是一定就是回升波這個解？其實不然！

以圖二的二○○七至二○○八年金融大海嘯為例，當時的Ａ波跌破年線導致年線下彎後，Ｂ波分三浪漲至年線之上，並且將年線強扭至上揚。但即便如此，強力上漲也只是鏡花水月，終究難敵大環境的弱勢最後有個深長的五浪Ｃ波見三九五五。

把眼光拉回現在。圖一與圖二的差別其實只是微觀與巨觀的角度不同罷了。若純粹就技術面學理而言，即便這波強回年線，但因為去年七月前指數位置一直撐在一○五○○點之上，故除非本波站穩一○五○○點很長的時間，否則以扣抵的角度，難改年線下彎的宿命。這點對空方而言奉為圭臬，也是將本波強漲歸類為Ｂ波的關鍵原因之一。

當然，單就技術面不足以支撐空方論點，總體經濟數據目前透露的不尋常訊號，應該才是真正的神主牌吧！

【什麼是總經數據透露出的不尋常訊號？】

三月二十二日週五，美債殖利率曲線出現自二○○七年以來首見的怪現象：十年期公債殖利率下跌，居然低於三個月期的國庫券殖利率。

這個觀念或許對一般人而言很陌生，但對長期以總經數據輔助操作的投資人而言，絕對是件大事。要知道景氣若是成長，通膨率一定為正，而持有長天期債券較短天期債券一定不利，勢必要在利率上補償，謂之風險貼水。故殖利率曲線一定是上揚，且利率長天期勢必高於短天期。反之，一旦出現長低於短，稱之為「倒鉤」，只有一個可能，就是經濟衰退。

而美股三月二十二日的重挫，有一部分原因就是這種倒鉤現象，把投資人從縮表停止、升息停止的熱情中拉回現實。另一個造成美股大跌的原因，就是PMI。

美國三月PMI(採購經理人指數)數據繼續下滑，製造業PMI初值創二○一七年六月以來新低，雖然數值都還在五十榮枯線之上，但依此趨勢發展下去，跌破五十變成衰退不是不可能的。

【四月操作，能走多遠算多遠】

經濟成長時，是想走多遠就可以走多遠；反之有衰退隱憂時，是能走多遠算多遠。

對於四月行情，姑且不論什麼「清明變盤」的玄學或統計說法，單就經濟數據本身，筆者是很難樂觀的。是以對指數的看法，仍會以Ｂ波反彈來臥薪嘗膽、自我提醒一番，正所謂人無遠慮，必有近憂。

操作面上，基於投信三月季底作帳結束，漲多個股若四月初回檔加深，代表被棄養的可能性提高，這些個股橫跨各個族群，不一一點名。再加上新一波股東會前的停資停券潮啟動，也勢必影響大盤量潮，並連動到選股策略。

針對「無基之彈」下「有機可趁」的選股策略，筆者會建議以週線位階低、日線第一季整理過、前波三大法人在手籌碼少、今年股息殖利率超過三％以上這些原則來著眼。而之前提過的TESLA LED燈供應商「聯嘉」、電池供應鏈「美琪瑪」、最大的學名藥代工廠「保瑞」、景氣成長及旺季來臨雙效應的半導體材料股「崇越電」等，都符合上述標準。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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