緯創印度製造iPhone7　最快4月開始出貨

▲iPhone7。(圖／翻攝自APPLE官網)

國際中心／綜合報導

蘋果公司日前證實，已藉由台灣緯創於印度班加羅爾的工廠生產 iPhone 7手機，預計將在本月上市，該廠房過去也曾負責iPhone SE及iPhone 6的製造。消息人士稱，蘋果目前以iPhone 6為印度製造的入門機型，但隨著市場的更新，iPhone 7會在未來接替，且iPhone 8也有很大的機會於印度製造。

根據印度《經濟時報》報導，中國智慧型手機以「性價比」為主要行銷方向，除了將當地品牌逐出市場10名之外，蘋果2018年在印度的市佔率也相對2017年的2.4%下跌至1.2%。在政府「來印度製造」（Make in India）的計畫下，蘋果藉由緯創在印度代工生產iPhone 7，有效降低成本，也能避開高關稅。

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▲班加羅爾的經濟中心。（圖／Apple）

但消息人士也透露，iPhone 7降價的可能性不大，蘋果計畫將利潤投資在更進一步的市場銷售與行銷活動中。

引述印度營建領域相關人士消息，緯創2018年8月開始在班加羅爾建造新的廠房，預計今年9月能夠啟用，初期將負責生產iPhone等手機與網路設備產品。根據客戶要求，未來將生產筆記型電腦、伺服器、物聯網等產品。