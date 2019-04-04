搶票人生掰掰！「台鐵全新APP」4/9上線　自動幫你分段湊票

▲台鐵局第四代票務系統APP「台鐵e訂通2019」上線。（資料圖）

記者胡順惠／台北報導

台鐵第四代票務系統與APP「台鐵e訂通2019」即將上線，9日先開放訂購個人票，等到23日新系統才會全面取代舊系統。據了解，新功能包含手機取票乘車、自動劃位訂便當、自動分段湊票及防駭客訂票，增加訂票成功率等。

第三代票務系統已經使用14年，即將上線的第四代系統耗資10.7億，從2月21日便開始進行團體購票（10人以上）的小規模測試，3月上旬在台北、台中、高雄、花蓮、台東車站辦理體驗活動，9日起提供個人票訂票服務，開放預訂23日的個人票，直到23日新系統才會全面取代。

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▲預訂車票同時也能加訂台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

新系統有哪些特色功能？

1. 線上付款：提供行動裝置為載具的電子車票選項，可刷QR code進站。

2. 自動劃位同時預定便當：如果提前線上付費，服務人員還會把便當送到對應座位。

3. 自動分段湊票：長途旅客最怕沒有位置，系統可協助訂多個短程票，增加旅客訂票效率。

4. 防駭客、防機器人訂票：一分鐘支撐60萬筆的交易量，能提高訂票成功率約5至10％。

▲每到連續假期，返鄉旅客最怕搶票遇到「地獄轉圈」。（資料圖）

台鐵局資訊中心主任彭坤炎提醒，約有40萬人下載舊版APP，總會員數約29萬，新版APP推出後必須重新下載新版，才能享有五大功能，包含轉乘資訊查詢、指定車次訂票、訂票加購便當、手機取票乘車、個人會員服務等。