　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶票人生掰掰！「台鐵全新APP」4/9上線　自動幫你分段湊票

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵局第四代票務系統APP「台鐵e訂通2019」上線。（圖／記者曹悅華攝）

▲台鐵局第四代票務系統APP「台鐵e訂通2019」上線。（資料圖）

記者胡順惠／台北報導

台鐵第四代票務系統與APP「台鐵e訂通2019」即將上線，9日先開放訂購個人票，等到23日新系統才會全面取代舊系統。據了解，新功能包含手機取票乘車、自動劃位訂便當、自動分段湊票及防駭客訂票，增加訂票成功率等。

第三代票務系統已經使用14年，即將上線的第四代系統耗資10.7億，從2月21日便開始進行團體購票（10人以上）的小規模測試，3月上旬在台北、台中、高雄、花蓮、台東車站辦理體驗活動，9日起提供個人票訂票服務，開放預訂23日的個人票，直到23日新系統才會全面取代。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲預訂車票同時也能加訂台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

新系統有哪些特色功能？

1. 線上付款：提供行動裝置為載具的電子車票選項，可刷QR code進站。
2. 自動劃位同時預定便當：如果提前線上付費，服務人員還會把便當送到對應座位。
3. 自動分段湊票：長途旅客最怕沒有位置，系統可協助訂多個短程票，增加旅客訂票效率。
4. 防駭客、防機器人訂票：一分鐘支撐60萬筆的交易量，能提高訂票成功率約5至10％。

▲台鐵,搶票。（圖／記者曹悅華攝）

▲每到連續假期，返鄉旅客最怕搶票遇到「地獄轉圈」。（資料圖）

台鐵局資訊中心主任彭坤炎提醒，約有40萬人下載舊版APP，總會員數約29萬，新版APP推出後必須重新下載新版，才能享有五大功能，包含轉乘資訊查詢、指定車次訂票、訂票加購便當、手機取票乘車、個人會員服務等。

ET快訊
吃「3大類地雷早餐」會胖死！他激推「獨家配法菜單」
安妮《玩很大》深V連身泳裝險走光！「18禁畫面流出」網看傻
「麥拉倫」停車場下坡「啪」秒擊毀趴地　竟是因一個天才設計

關鍵字：第四代票務系統,APP,台鐵e訂通2019,台鐵局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明連假「周五水氣較多」下周變天時間曝光　吳德榮：鋒面接近

商業周刊／揭秘白蘭地　喝一杯蒸餾果釀

搶票人生掰掰！「台鐵全新APP」4/9上線　自動幫你分段湊票

女大生徵男伴文「萬元日薪爽玩3打1」　每逢連假必出現…只有她真的找到

清明連假首日車潮陸續湧現　國道6大地雷路段行車時間最慘增5倍

女師懷疑作弊要求全班「重寫同張英文考卷」　學生怒：段考公平性何在？

冷掉薯條重生！「回春5吃法」超越現炸　網傻眼瘋傳：這樣也行

台東極淺層5.6強震證明「台灣還在長高」！地科教授神解中央山脈運動

台大正妹女獸醫長腿100分！表特版被推爆…單身狗都生病了

毛孩死後收「3萬元罰單」他傻眼！竟是「少一步驟」登記死亡除戶

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

《小美好》姊妹劇來了！　「187學霸❤氧氣少女」初戀日常閃炸

華晨宇Cos花澤類倒立安慰杉菜　深情唱《情非得已》迷倒女粉絲

清明連假「周五水氣較多」下周變天時間曝光　吳德榮：鋒面接近

商業周刊／揭秘白蘭地　喝一杯蒸餾果釀

搶票人生掰掰！「台鐵全新APP」4/9上線　自動幫你分段湊票

女大生徵男伴文「萬元日薪爽玩3打1」　每逢連假必出現…只有她真的找到

清明連假首日車潮陸續湧現　國道6大地雷路段行車時間最慘增5倍

女師懷疑作弊要求全班「重寫同張英文考卷」　學生怒：段考公平性何在？

冷掉薯條重生！「回春5吃法」超越現炸　網傻眼瘋傳：這樣也行

台東極淺層5.6強震證明「台灣還在長高」！地科教授神解中央山脈運動

台大正妹女獸醫長腿100分！表特版被推爆…單身狗都生病了

毛孩死後收「3萬元罰單」他傻眼！竟是「少一步驟」登記死亡除戶

快訊／高雄市議員林智鴻控遭韓粉私訊恐嚇　警抓人「非特定」立場

李鍾碩《羅曼史》出鏡超高食堂在這！獨家小點激推爆好吃

「墾丁的男人」被小三情變　怒拿私密影片逼簽性愛契約「每月2次」

日媒連載李登輝秘錄　揭台海危機楊尚昆承諾不對台動武

三星拒絕為蘋果提供晶片　iPhone升級5G至少等到2021

男教授調情女助教…摸「長輩」一下　代價出爐

謝淑薇連3月被提名！　最佳好球、最佳突破雙料入圍

正妹跳脫舒適圈改當壽險業務員　學業、事業兩頭燒1年後薪資翻倍漲

吃「3大類地雷早餐」會胖死！營養師激推「獨家菜單」瘦慘了

清明連假「周五水氣較多」下周變天時間曝光　吳德榮：鋒面接近

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

生活熱門新聞

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手..

女大生徵伴文：帥的話可以OO

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

婚禮頻遇喪事拖3年　新娘竟換人

清明掃墓易犯5大禁忌…做了恐出..

光世代4月起降價　342.1萬..

大車開國道見轎車跑過去：發生何..

一巴掌霸凌者！她揭吃男同學體毛..

台大女獸醫超正！單身狗都生病了

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片..

4月回到冬天？吳德榮：下周一達..

台南虎媽事件翻版　她智慧處理網..

最新清明連假天氣出爐！下雨熱區..

毛孩死後收罰單他傻眼！竟是少一..

更多熱門

相關新聞

避免子女爭家產分裂　劉韋德創遺囑App免費上架　

本刊《遺產E劇場》專欄律師劉韋德花了一年多時間，自費近百萬元委託程式團隊設計出的App「777遺囑產生器」已於本月初上架，開放免費下載使用，民眾可以上網自學預立遺囑，有任何問題還可寫電郵跟律師諮詢。

站務員還原持刀驚險10秒！爆講台巧合

日SL蒸汽火車燈座搬到南港站 ！

砸錢做行動會員　如何讓人不刪App

「台鐵全新APP」4/9上線！5大神功能曝光

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

麥拉倫停車場趴地！　下坡秒擊毀

國3再奪2命！小客車被卡車90度夾擊

女大生徵伴文：帥的話可以OO

賓利被撞怒揮拳！肇事男：傷害和解前拒賠

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

洞窟驚見白骨　4探險愛好者揭破命案

林俊傑打赤膊「轉正面」網友崩潰

婚禮頻遇喪事拖3年　新娘竟換人

看牙醫傻曝男男Play！護士老司機笑了

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面