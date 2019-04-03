　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

台積電推出5奈米開放創新平台　加速客戶送樣、試產

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電推出5奈米設計架構的完整版本。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

台積公司今（3）日宣布,在開放創新平台(Open Innovation Platform,OIP)之下推出5奈米設計架構的完整版本，包括技術檔案、製程設計套件、工具、參考流程、以及矽智財。透過此架構，將會加深客戶初期試產與送樣的基礎。

台積電5奈米製程已進入試產階段，相較於7奈米製程，5奈米創新的微縮功能在ARM Cortex-A72的核心上能夠提供1.8倍的邏輯密度，速度增快15%，也產生出優異的SRAM及類比面積縮減。

請繼續往下閱讀...

台積電的5奈米設計架構包括5奈米設計規則手冊、SPICE 模型、製程設計套件、以及通過矽晶驗證的基礎與介面矽智財，並且全面支援通過驗證的電子設計自動化工具及設計流程。在業界最大設計生態系統資源的支持下，台積電表示，已經與客戶展開密集的設計合作，為產品設計定案、試產活動與初期送樣打下良好基礎。

台積公司研究發展與技術發展副總經理侯永清表示，5奈米技術能夠提供客戶業界最先進的邏輯製程，協助他們解決人工智慧及5G所帶動對於更多運算能力的需求。

侯永清表示，在5奈米世代，設計與製程需要密切的共同最佳化，因此，公司與設計生態系統夥伴緊密的合作，以確保在客戶需要時能夠提供經由驗證的矽智財組合與電子設計自動化工具。台積電秉持著為客戶服務的精神，協助他們在首次投片即獲得成功，並且加速產品上市的時間。

ET快訊
他舌頭爆長「詭異白膿包」！醫切開驗愛滋　驚呆：竟是一動作惹禍
「來，賭命！」四川山火爆燃奪30命　隊友曝最後遺言：這次他賭

關鍵字：台積電,5奈米,半導體,矽智財

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台積電推出5奈米開放創新平台　加速客戶送樣、試產

改善客戶過度集中iPhone　康控-KY：車用元件下半年發酵

泛公股銀總座形成台銀幫　江永昌發難：公股董總都要師出同門

財訊／謝金河×野島剛對談　邱永漢從政治通緝犯變成賺錢之神

財訊／獲利看得到不一定吃得到　顧立雄幫壽險公司說出的大實話

財訊／聯成向市場靠攏　目光轉向新加坡

財訊／揭開神祕「掃樓」大戶　20年暴富傳奇

財訊／直擊電子菸銷售大本營　深圳產量冠全球

四大公股行庫董座換人！合庫總座黃伯川接土銀董座　

「人臉辨識」打造社區健康顧問　躍獅智慧藥局一號店落成

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

台積電推出5奈米開放創新平台　加速客戶送樣、試產

改善客戶過度集中iPhone　康控-KY：車用元件下半年發酵

泛公股銀總座形成台銀幫　江永昌發難：公股董總都要師出同門

財訊／謝金河×野島剛對談　邱永漢從政治通緝犯變成賺錢之神

財訊／獲利看得到不一定吃得到　顧立雄幫壽險公司說出的大實話

財訊／聯成向市場靠攏　目光轉向新加坡

財訊／揭開神祕「掃樓」大戶　20年暴富傳奇

財訊／直擊電子菸銷售大本營　深圳產量冠全球

四大公股行庫董座換人！合庫總座黃伯川接土銀董座　

「人臉辨識」打造社區健康顧問　躍獅智慧藥局一號店落成

翎客航天完成「新航線小寶貝」火箭回收！質量特點曝...數月後挑戰高空飛行

《冰與火》艾莉亞第2集ＯＯ了！　梅茜說漏嘴嚇到狂抖…結局翻轉

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

CEO車主氣炸…賓利開5次被撞爛怒揮拳！肇事男嗆：傷害和解前拒賠

2大盜潛入萬里礦場工寮　女賊竟帶幼兒開貨車接應

《食尚玩家》主持群大洗牌　老班底莎莎、浩角翔起回應了！

快訊／中山區7層公寓起火！台北女躲3樓陽台受困

瑤瑤累積1年半…終於曝光韓男友「超閃合照」！　甜蜜認愛：2個蠢蛋

不斷更新／林書逸陽春砲炸裂　6局結束象4：0獅

「納粹粉」支援清真寺槍手　與警對峙3小時…車內揮刀自捅亡

財經熱門新聞

日宣布新年號日圓走貶「0.27..

默默變有錢！拒當月光族這招必學

首例！蘋果西打製造商「跳針」說..

嫌存股效率太低？券商教你「小額..

哨兵模式立功　Model 3車..

郵局不能領200元了！中獎發票..

終結4年凍息！彭博調查：台灣央..

蘋果西打母公司大飲恐下市？法人..

街口結盟台新金　發行信用卡

公股董座　傳將大風吹

發票中獎　兌換通路全都露

20張千萬中獎發票明細出爐

2012年領勞保年金者今年要「..

全球最環保國家　電動車佔銷售過..

更多熱門

相關新聞

連假前買盤觀望　台股驚驚漲終場險守10,700點關卡

美股拉回，但台股今（3）日早盤在台積電與鴻海續揚之下，大盤指數驚驚漲，最高至10741.56點，續創波段新高，而受到明日起4天清明連假，午盤後賣壓湧現，指數拉回，在10700點上下震盪。盤面主要靠蘋概、5G、PCB 與生技族群拉抬，終場集中市場加權指數上漲14.08點，收10,704.38點，漲幅0.13%，成交量新台幣1160億元。

SEMI：台灣是最大半導體材料市場

朋億：今年前景審慎樂觀

美中貿易戰衝擊台灣出口　央行：影響金額上看6000億元

長華辦72億聯貸案　要製造轉型

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送到貴府

網紅作家「捨命生子」享年43歲　網罵翻

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

虎媽道歉　1116字還原甩耳光私刑真相

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

12星座4月愛情運勢大解析！

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面