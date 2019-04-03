改善客戶過度集中iPhone　康控-KY：車用元件下半年發酵

▲康控-KY務長黃翹生。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聲學元件廠康控-KY（4943）今（3）日舉行法說會，康控-KY會計經理戴暐倫表示，由於公司近兩、三年來在車用與消費性電子的耕耘，今年會改善客戶過度集中化問題，全年力拼與去年持平，營收趨勢可望逐季增長。

康控-KY去年第4季營收13.39億元，季減33%，主要受到終端產品銷售不如預期所導致。戴暐倫表示，去年第4季的前半段整個生產狀況不錯，10-11月產能皆滿載，到了11月下半及12月，才遭到客戶一直下修訂單，且是「逐周下修」。

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戴暐倫表示，由於去年底持續遭客戶砍單，因此從12月就開始沒再開機生產，一直清庫存，到過年後就清完，時序進入4月份，將準備開機生產。

由於康控-KY的營收有六成為聲學元件，且高度集中在iPhone，是典型的蘋果概念股。法人擔心，康控受到iPhone銷售量而難以規避風險。對此，戴暐倫表示，公司耕耘車用兩三年了，從去年也拓展消費性電子產品，預計到今年下半年起，營收結構會有些改變，不會再這麼高度集中。

資本支出方面，戴暐倫表示，今年預計會比去年的10億元略為增加，但還是要是客戶狀況動態調整。資本支出將會圍繞在三個技術，一個是塑膠嵌入成型（insert moding），一個是沖壓鍛造，另一則是液態矽膠（LSR）等。

戴暐倫強調，由於這半年來，公司投入不少汽車應用，預計車用將會在今、明兩年可獲利；消費性電子零組件方面，康控近來已經簽了滿多保密協議，算是「已經拿到門票」了，下半年就可望有成績出來。在這兩大動能之下，也將會沖淡過往明顯的淡旺季。

展望今年，戴暐倫表示，公司給自己目標是要維持去年的營運水準，毛利率整體來說，也將會持平。此外，康控-KY去年每股盈餘8.28元，將發出5.5元現金股利、0.5元股票股利。

