太永浩證詞：解開北韓體制持久不墜與外交靈活彈性之迷

▲（圖／達志影像／美聯社）

文 / 董思齊

朝鮮民主主義人民共和國，這個自稱為朝鮮，他人稱之為北韓的國家，是上世紀蘇聯與東歐共產主義國家相繼瓦解、資本主義與共產主義對峙的冷戰時期結束之後，今日少數仍由共產黨所領導的國家中，唯一一個未曾推動過改革開放的國家，同時也是個歷經三代世襲統治的神秘國度。

這個自詡由「最純潔的種族（朝鮮民族）」，所打造的「最幸福的國家」，其領導者為避免其民族與國家受到外部險惡世界的污染與威脅，自主地選擇與世隔絕，在宣稱其堅守社會主義路線的同時，又嚴厲地批判其他採取修正路線的社會主義國家。在蘇聯解體與中國改革開放之後，歷經1990年代中葉因飢荒所導致的「苦難的行軍」時期，「擁有核武」被北韓視為能與其他「大國」（主要是指邪惡的美帝）平起平坐的重要生存手段。而近年來，這個主張業已完成核開發大業的國家，在其第三代領導人金正恩的領導之下，竟與美國這個世界超級強國進行一連串的外交攻防，令人不禁好奇：北韓的金氏體制為何如此持久不墜？北韓的外交手腕又為何如此靈活高明？而這兩個問題的解答，似乎都可以在前北韓駐英國公使太永浩先生的這本書中，找尋到蛛絲馬跡。

今年有本可說是太永浩個人傳記的《三樓書記室的暗號》出版，全書分兩大部分，第一部分：「平壤權力核心」，記述了太永浩先生的外交工作史；第二部分：「為了解放奴隸」，則可說是太永浩先生的個人生命史。

在第一部分中，描述北韓這個國家為了在國際社會中生存，開始發展核武，同時積極尋找外交突破口；而身為北韓外交官的太永浩，又如何在資源有限的狀況之下，為了在體制內生存，想盡辦法完成上級所交待的各式各樣不可能的任務。在第二部分中，太永浩回顧了個人的求學史、家族史，以及北韓社會的演進史，從而得到了目前北韓從封建社會退化為現代版的奴隸社會之結論。為了不讓自己的孩子和自己一樣，在奴隸社會中成為奴隸，他選擇帶著妻兒逃離北韓，同時希望能讓外界了解北韓的真實狀況。

根據太永浩先生的描述，北韓是金氏家族的「神」和各種下級組織間的縱向體制存在的社會，幾乎沒有橫向體制。這種結構將北韓領導人打造為「如同神般的存在」，無論任何部門，都無法全面性的掌握事件的原貌。匯集所有部會與黨組織之資訊，角色如同民主國家總統府秘書室的「三樓書記室」以及北韓領導人，自然就掌握了實權中的實權。而太永浩先生唯一一次接受到「三樓書記室」以暗號（密碼形式）傳來的行動指令，則是接待擁有金氏家族「白頭血統」的金正哲之祕密訪英行程。

只是在自豪自己能順利完成陪伴金正哲61小時的特殊任務之後，太永浩先生驚訝地透過在英國求學中的孩子的眼中，發現將金氏家族視為「上帝」的自己，只是完成了奴隸服侍奴隸主的工作罷了。從太永浩先生的敘述中，我們可斷定他絕對是北韓體制下的菁英。雖然出身平凡，但透過自己的能力與判斷，完成許多看似不可能的任務，在對外維護北韓國家尊嚴的同時，對內也頗能順應體制，在充滿鬥爭與不確定的狀況之下，維護自身與家人的安全。但這位北韓體制之下的菁英，卻因為思考到自己下一代的未來，還是決定切斷奴隸的鎖鏈，希望讓孩子能在自由的國度中追夢。

▲（圖／達志影像／美聯社）

由太永浩的證詞之中，我們可以發現他認為：重視組織與宣傳，壟斷資訊，同時以不斷地肅清，是北韓維持世襲政權不墜的方法；而在資源有限的狀況之下，為「求生存」，北韓必須用盡方法發展核武能力，而北韓的外交官則必須想盡辦法，動用所有手上的資源來完成上級所交付的各種使命。而透過太永浩公使對北韓政權的貼身觀察，為我們解開了北韓之所以體制持久不墜，以及外交之所以靈活彈性之迷。

對中文讀者來說，這本原是寫給南韓讀者，希望讓南韓民眾了解北韓真實狀況的類傳記體書籍，由於充滿著許多不是那麼熟悉的北韓體制、人物以及歷史事件，難免造成閱讀上些許的困難。而就學術價值來看，這種以作者個人主觀角度來回憶記述的行筆為文，或許還需要加入更多的考證工作，方能完備其可信度。但對於完全未曾經歷過北韓體制的他者來說，太永浩的一手證詞，值得所有關心北韓人權議題、北韓核武議題，以及韓半島和平與東北亞安全的人，加以重視與留意。

●作者董思齊，台灣智庫國際事務部主任 。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。