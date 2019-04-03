「人臉辨識」打造社區健康顧問　躍獅智慧藥局一號店落成

▲躍獅連鎖藥局總經理陳美孜。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

躍獅連鎖藥局《智慧一號店》今天（3日）正式落成揭幕，不同於傳統藥局，店內透過「人臉辨識」進行智慧檢測，就能將個人的健康資料連雲，並由專業藥師、營養師、護理師組成的健康顧問團隊，進行大數據分析照護，提供民眾從醫院到家裡的健康服務，走出社區醫療的第一步。

社區藥局在智慧醫療照護生態系中扮演關鍵角色，目前全台灣的健保藥局有8000家左右，再加上私人藥局約1.2萬家，密集度不亞於便利商店，因此成為高齡化社會中健康照護的社區據點，而躍獅連鎖藥局轉型為智慧藥局，正是走向數位化的第一步。

請繼續往下閱讀...

▲人臉辨識建立會員資料、健康數據、用藥紀錄。（圖／躍獅提供）

躍獅連鎖藥局總經理陳美孜表示，智慧藥局可以在幫民眾檢測血壓、體重之後，透過人臉辨識建立會員資料、健康數據、用藥紀錄，並將每一次的諮詢數據和量測結果回傳雲端作數據分析，藥局同時導入數位看板擴充衛教服務，還有智能體驗區的地墊也能測試老人家走路平衡的程度。

陳美孜表示，躍獅藥局去年與盛弘醫藥、敏盛醫院攜手合作，今年目標轉型為「社區健康顧問」，目前全台有百家分店，希望5年內可以把37家直營店全都轉為智慧藥局，打造成為預防保健、藥物諮詢到維護健康的全方位社區藥局。

未來躍獅連鎖藥局還會在民眾服務方面，持續加入有Chatbot、QRCode連結用藥安全資訊、OCR文字辨識等智慧服務，甚至透過健康科技產品的連網歸戶應用，紀錄追蹤患者就醫前後的日常生活健康數據，並透過區塊鏈技術串聯個人現行就醫資訊，打造成個人健康顧問。

▲導入數位看板擴充衛教服務。（圖／躍獅提供）